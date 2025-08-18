Balance de tráfico: 58 accidentes desde el pasado jueves 14 de agosto con 22 heridos, dos de ellos graves

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puente de agosto dejó en las carreteras asturianas un balance de 58 accidentes de tráfico en los que 22 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, según los datos registrados por la Guardia Civil de Tráfico facilitados a Europa Press.

El jueves día 14, jornada en la que se producen numerosos desplazamientos por carretera, fueron seis los siniestros contabilizados por la Guardia Civil, sin heridos.

El viernes 15, festivo con numerosas celebraciones en muchos municipios del Principado, fueron una veintena el número de accidentes contabilizados. En esta ocasión Tráfico informa de cuatro heridos leves y otros cuatro sin valoración.

En la jornada del sábado 16 se registraron por parte de la Guardia Civil 19 siniestros viales en los que cuatro personas resultaron heridas leves, otras dos graves y una sin valoración.

Por último el domingo fueron trece los accidentes contabilizados con siete personas heridas, todas ellas de carácter leve.