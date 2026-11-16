Balance de tráfico en Asturias: 17 heridos leves en los 38 accidentes ocurridos este fin de semana

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas han resultado heridas leves en los 38 accidentes de tráfico registrados en las carreteras asturianas durante este fin de semana, entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias.

Por jornadas, el viernes día 13 ha sido el día con mayor siniestralidad, al contabilizarse 15 accidentes que han dejado un balance de seis heridos leves.

Durante el sábado día 14 se han producido doce siniestros viales, siendo la jornada con mayor número de afectados, con ocho personas heridas de carácter leve. Por último, el domingo día 15 se han registrado once accidentes con tres heridos leves.