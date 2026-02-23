Balance de tráfico: Once heridos en 33 accidentes en las carreteras de Asturias este fin de semana

Atasco en la autopìsta Y en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de once personas resultaron heridas en los 33 accidentes registrados en las carreteras asturianas el fin de semana según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press.

El viernes día 20 se registraron una docena de siniestros contabilizqados por la Guardia Civil en los que cuatro personas resultaron heridas, tres leves y una cuarta que estaba pendiente de valorar.

El sábado fueron 14 los siniestros contabilizados con tres heridos leves y dos pendientes de valoración. Por último en la jornada dominical fueron siete los accidentes registrados con un herido leve y otro pendiente de valorar.