La Banda del Conservatorio Julián Orbón culmina su estancia musical en la ciudad hermanada de Saint-Nazaire

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda del Conservatorio Municipal de Música Julián Orbón ha concluido esta semana su participación en el proyecto internacional 'Vents Croisés' en la ciudad francesa de Saint- Nazaire, dentro del marco del hermanamiento entre ambas localidades.

Durante la estancia, el alumnado y el profesorado fueron recibidos en el Ayuntamiento por Michel Ray, teniente de alcalde y concejal de Cultura, y por Franck Horn, concejal de Hermanamientos y Cooperación Internacional, en un encuentro institucional que puso en valor el intercambio cultural entre los dos municipios.

Asimismo, el grupo contó con la acogida y el acompañamiento de Sébastien Blaud, director del Conservatorio Boris Vian de Saint-Nazaire, y con la presencia de José Millán, miembro del Comité de Hermanamiento, quien ha seguido de cerca el desarrollo del proyecto. La agenda musical se desarrolló a lo largo de la semana con una intensa actividad artística.

El miércoles la banda ofreció un concierto didáctico dirigido al alumnado de Educación Secundaria, mientras que el jueves 12 protagonizó una doble cita en el Auditorio Jean- Jacques Lumeau del Conservatorio Boris Vian: un concierto para escolares de Educación Primaria y, posteriormente, una actuación abierta al público en general, ambas con una gran respuesta por parte de los asistentes. El cierre del proyecto llegó con una actuación conjunta junto al Ensemble Éole del conservatorio francés, dirigido por Charlotte Buisson-Rieux y Yann Bouvais.

Las dos agrupaciones interpretaron de manera conjunta las obras Baba Yetu y Memorias de África, en uno de los momentos más especiales del intercambio, que simbolizó el espíritu de colaboración y entendimiento que da sentido a "Vents Croisés". Además de los conciertos, el alumnado participó en ensayos compartidos y actividades musicales conjuntas que favorecieron el aprendizaje mutuo y la convivencia.