Barbón acusa a Queipo (PP) de proyectar su propio "nerviosismo" sobre el Gobierno asturiano

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha acusado este miércoles al líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de proyectar en él su "nerviosismo" ante el auge de Vox. Así ha replicado a Queipo, que le ha instado a que "deje de actuar como un presidente honorífico y actúe como un presidente del gobierno".

Barbón y Queipo han protagonizado un tenso cruce de acusaciones en el Pleno de la Junta General. El portavoz del PP asturiano ha acusado al presidente socialista de no saber poner orden en su propio gobierno. "¿Qué presidente consiente que uno de los partidos que sostiene su Gobierno, que cuenta incluso con un consejero, lleve a los tribunales al propio Gobierno que preside? ¿Cómo va a poner usted orden en Asturias si es incapaz de poner orden en su propio Gobierno?", ha destacado.

El líder del PP de Asturias ha acusado al presidente de "levitar" sobre los problemas de Asturias y de dedicarse a hacer propaganda sin gobernar. "Hace de comentarista de todos los problemas de Asturias, pero no soluciona ninguno", ha criticado.

Queipo ha instado a Barbón a que "deje de actuar como un presidente honorífico y actúe como un presidente del gobierno". En palabras del portavoz parlamentario, "Asturias necesita un presidente del gobierno, no un portavoz de Ferraz. Asturias necesita un gobierno que funcione, no uno que se dedique a llevarse a los tribunales entre sí".

El parlamentario del PP ha cuestionado la gestión del Gobierno en varias materias. Ha reprochado a Barbón la demora en el derribo del antiguo HUCA, que se prometió iniciar en el segundo semestre de 2023, y ha destacado que "37 meses después no se ha comenzado, y 110 semanas desde la última promesa siguen sin cumplirse".

También ha denunciado el efecto en cadena de estas decisiones, señalando que afectan a la agrupación de sedes judiciales, prevista inicialmente para un plazo razonable en 2022, y ha cuestionado la gestión del suelo de baterías en Avilés, preguntando si debería gestionarlo la autoridad portuaria o facilitar la instalación de empresas como Indra.

Además, ha señalado la sentencia del TSJA que frena la reconversión de La Pereda, asegurando que "el problema es del Gobierno, no de Hunosa", y que la forma de actuar de Barbón pone en peligro el futuro de Hunosa y de las cuencas mineras.

Por su parte, Barbón ha replicado diciendo que el líder del PP asturiano es "presa de un ataque de pánico" y le ha acusado de "dar tumbos" por toda Asturias. "Simplemente por verbalizar lo que todo el mundo sabe en el ámbito político asturiano, que es que en el ámbito empresarial hay una reflexión planteada de crear un partido en la derecha porque su liderazgo no tira", ha dicho, atribuyendo las críticas de Queipo a la proyección de su propio nerviosismo sobre otros.

Además, Barbón ha hecho referencia al auge de Vox, que, según él, se produce "en base a la destrucción del electorado del PP"; y ha hecho referencia a los resultados de Aragón y Extremadura. En este contexto, ha indicado que "los nervios" de Queipo aumentan.

Barbón ha cuestionado la capacidad del líder opositor para gobernar, recordando que nunca ha presidido un ayuntamiento y que, incluso en Castropol, "su gente no le quiere". "¿Se atreve a decir a alguien que ha gobernado quince años que no sabe lo que es gobernar? Hay que ser un poco más humilde", ha concluido.