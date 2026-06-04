Barbón acusa a Santos Cerdán de querer 'desestabilizar' la FSA por su 'guerra' con Lastra

Intervención del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tuvo "comportamientos desestabilizadores" contra la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana "FSA).

De ahí que los integrantes de la FSA "no le eran gratos" a Cerdán, aunque sí ha admitido que este tenía amigos en Asturias, ha indicado Barbón, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón.

"Yo parto de una ventaja, no era santo de mi devoción Santos Cerdán", ha señalado, a lo que ha afirmado que desconoce lo que va a hacer su partido con respecto a la posibilidad de que emprenda acciones judiciales por el caso de Leire Díaz.

Ha explicado, en este sentido, que es en la Federación Socialista Asturiana en la que milita Adriana Lastra, la cual ha asegurado que sufrió "una guerra sin cuartel" por parte de Santos Cerdán, de manera que ella, con un embarazo de riesgo en su día, acabó presentando su dimisión y apartándose de Ferraz.

Según Barbón, ella tiene la teoría de que no sabía por qué sobraba, pero sabía que sobraba, pero ahora quizás tiene algo más. Al tiempo, ha recordado que cuando Lastra llegó a la FSA la integró en la Comisión Ejecutiva Autonómica como secretaria general. "Por lo que sabemos, al señor Cerdán no le pareció demasiado bien", con alusión a la "guerra" que mantenía este con Lastra.