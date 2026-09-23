Barbón acusa a Vox de actuar como un "caballo de Troya" para acabar con la autonomía asturiana

El presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles en la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha acusado a Vox de actuar como un "caballo de Troya" en los gobiernos autonómicos, y instado a su portavoz parlamentaria, Carolina López, a admitir abiertamente si su objetivo es acabar con la autonomía. "Ustedes están aquí como el caballo de Troya. Quieren acceder a los gobiernos autonómicos, pero no creen en las autonomías", ha afirmado.

Durante el Debate de Orientación Política en la Junta General, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Vox no cree en el modelo autonómico y ha recordado que el diputado José María Figaredo "lo ha repetido en reiteradas ocasiones". "Yo no sé si usted está en esa línea también de que quiere acabar con la autonomía asturiana", ha apostillado.

Barbón ha expresado su preocupación por la "violencia política" y ha lamentado que desde la portavocía de Vox no se haya realizado una condena explícita de los episodios violentos vividos recientemente en Asturias. En este contexto, el presidente del Principado ha recordado que su condena a la violencia es "incondicional y sin peros", al tiempo que ha advertido sobre el auge de discursos extremistas en Europa y ha evocado el compromiso histórico en defensa de la libertad y la democracia.

En materia económica y social, Barbón ha echado en cara a Vox que rechazara hacer aportaciones en la negociación de la financiación autonómica y ha anunciado diversas medidas que incluirá en los presupuestos del Principado. Entre ellas, ha destacado el incremento de las ayudas a la conciliación familiar hasta un máximo de 1.200 euros, la ampliación de la atención temprana hasta los seis años antes de mayo de 2027, la licitación de las obras del muelle de espera del puerto de Llanes por 6,5 millones de euros y la aprobación de un decreto contra el acoso escolar.