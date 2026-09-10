Barbón acusa a Vox de crecer electoralmente "a lomos del odio" y niega hacer "seguidismo" del PSOE nacional

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - ARMANDO ALVAREZ - Archivo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha acusado este jueves a Vox de crecer electoralmente "a lomos del odio". Además, frente a las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, el dirigente asturiano ha negado que haga "seguidismo" del PSOE nacional o del Gobierno de España.

En la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) de este jueves, López le ha preguntado a Barbón sobre si rechaza las protestas vecinales contra la imposición de centros de 'menas' en los barrios asturianos.

Barbón ha respondido que si Vox recurre al término "mena" es porque no quiere reconocer que se trata de menores acompañados, de niños y niñas como el pequeño de ocho años al que se le disparó con una escopeta de perdigones en Ceuta.

"La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros sabemos que el miedo hay que intentar que no escale al odio. Y ustedes no. Ustedes son felices dando salto al odio porque sobre a lomos del odio es como quieren crecer electoralmente", ha subrayado.

Además, ha resaltado la "transparencia" de su Ejecutivo en todo lo que tuvo que ver con el traslado suspendido al barrio de La Florida un centro de menores. Fueron dos vecinas las que le alertaron en la sede de Presidencia de la existencia de determinados vínculos entre un alto funcionario y la propiedad del inmueble. "Cuando se detectó que esos vínculos eran reales, lo que se hizo fue remitir, paralizar la creación de ese piso tutelado y remitirlo a Fiscalía", ha reiterado.

Frente a las críticas de Vox, Barbón ha argumentado que su gobierno ha demostrado independencia respecto al Ejecutivo central, recordando que "reiteradamente" se ha posicionado "en contra de la gestión que se hace de determinadas especies, como por ejemplo el lobo" y que "cuando hubo que discrepar entre la posición del PSOE o del gobierno de España y la posición de Asturias, mi gobierno eligió la de Asturias". En este punto ha mencionado el peaje del Huerna o la financiación autonómica.

Por último, Barbón ha cuestionado la respetabilidad de las opiniones de Vox y ha concluido su intervención leyendo un pasaje de la Biblia, un fragmento del Evangelio según San Mateo (Capítulo 25, versículos 34 al 40) que se conoce popularmente como el pasaje del Juicio Final o las Obras de Misericordia. "Darse golpes de pecho en misa está muy bien, pero cumplir con esto mejor todavía", ha dicho dirigiéndose a los diputados de Vox.

La portavoz de Vox, Carolina López, se ha mostrado muy crítica con el socialista asturiano, le ha acusado de "escuchar y cumplir órdenes de Pedro Sánchez" y de abandonar a los ciudadanos asturianos en favor de políticas migratorias.

López ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo autonómico respecto al proyecto de centro de menores en el barrio de la Florida, asegurando que "les cogimos a pie cambiado" y que "fueron incapaces de construir un relato" ante las protestas vecinales, por lo que "ustedes cambiaron de opinión más rápido que Pedro Sánchez", primero argumentando que era para acoger a nuevos menores de Ceuta y después modificando su posición.

La diputada de Vox ha denunciado que el Gobierno asturiano actuó "como actúan las mafias" al enviar "primero a un sindicalista" y luego convocar "una contramanifestación de ultraizquierdistas", y ha subrayado que "la gente ya tiene más miedo a las políticas de fronteras abiertas de su partido que a los ultraizquierdistas o sindicalistas a sueldo que ustedes envíen para intentar coaccionarles".

La portavoz de Vox ha criticado que entre 2022 y 2025 el Gobierno asturiano "ha enviado más de veinticinco millones de euros a organizaciones, fundaciones y asociaciones que hacen negocio con la inmigración ilegal", cuestionando: "¿Sabe usted cuántos médicos y especialistas podría haber contratado? ¿Sabe usted a cuántas personas dependientes podría haber ayudado antes de que fallecieran?", y ha concluido advirtiendo que "siga sin escuchar a los vecinos, que serán ellos los que le den la patada a usted en mayo".