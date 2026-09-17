Barbón afirma que Asturias aún tiene margen para crecer en turismo pero rechaza hacerlo "de cualquier manera"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la entrega de los Premios Asturias Paraíso Natural. - PRINCIPADO

AVILÉS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado este jueves que la comunidad aún tiene margen para crecer en materia turística, si bien ha rechazado hacerlo "de cualquier manera" durante la entrega de los Premios Asturias Paraíso Natural, celebrada esta tarde en el Centro Niemeyer de Avilés.

Barbón ha defendido "un turismo que prime la calidad sobre la cantidad y un crecimiento más pausado, más sostenible y más consciente, respetuoso con el entorno y comprometido con las personas".

Durante su intervención, ha destacado que los cuatro premiados --la Asociación de Hosteleros de la Calle Gascona, Puebloastur, Ayuntamiento de Taramundi y la Asociación Fomento de la Cocina Asturiana (FOCO)-- "representan diferentes formas de contribuir a un mismo modelo turístico: un crecimiento responsable, capaz de generar riqueza y oportunidades sin comprometer los recursos que distinguen al Paraíso Natural".

El presidente del Principado ha señalado que la comunidad cuenta con margen para crecer, si bien ha precisado que el Ejecutivo asturiano no está dispuesto a hacerlo "de cualquier manera", por lo que ha reivindicado un turismo que prime "la calidad sobre la cantidad y un desarrollo más pausado, más sostenible y más consciente".

Barbón ha calificado la cooperación entre administraciones, empresas, asociaciones y profesionales como una de las principales fortalezas del sector turístico en la región y ha abogado por consolidar el "'respeturismo'" como vía para compatibilizar la actividad económica con la preservación del territorio y el bienestar de los habitantes locales.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, encargada de abrir la gala, ha recordado que estos premios materializan el compromiso adquirido el pasado año durante la celebración del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural. "Buena parte del éxito turístico de Asturias es vuestro", ha afirmado ante los representantes del sector, a quienes ha agradecido su contribución a construir "el presente y el futuro del turismo asturiano".

Llamedo ha anunciado el refuerzo de la promoción turística mediante una campaña nacional en televisión convencional y digital con una inversión global de 1,8 millones de euros. La iniciativa arrancará este mismo mes con el objetivo de captar visitantes durante el otoño, el invierno y la primavera. A ello se sumará una mayor proyección internacional que incluirá la emisión de anuncios en plataformas de emisión en directo en Londres.