Barbón afirma que Ayuso no comunicó la agenda de su visita y recuerda que el "respeto institucional es lo mínimo"

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este sábado que la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comunicó la agenda de su visita a la región de este viernes cuando "el respeto institucional es lo mínimo".

En declaraciones a los medios en Proaza, Barbón ha indicado que desconoce la agenda que Ayuso tenía en Asturias porque no lo ha comunicado. "Yo cada vez que voy a otra comunidad autónoma, bien sea a un acto institucional o incluso del partido, lo que hago por cortesía institucional es avisar. El respeto institucional es lo mínimo", ha indicado.

Por otro lado, en relación con la llamada de Ayuso a los asturianos de que "del socialismo se sale", Barbón ha llamado al PP a reflexionar el motivo de por qué la derecha solo ha ganado en dos ocasiones las elecciones en toda la historia de la autonomía.

"Nos gusta tener autonomía y no admitimos lecciones, los asturianos no admiten que nadie de fuera le diga lo que tienen que hacer o lo que tienen que votar", ha recordado, para añadir que "no vamos a permitir faltas de respeto".

Así, ha señalado que "lo único" que le puede decir a Ayuso es que "espero que haya disfrutado de un ambiente sano y saludable, que vea lo que significa el Paraíso Natural".

Sobre las criticas de la madrileña a la situación económica de Asturias, Barbón ha ironizada con que la sede de los 22 ministerios y de las empresas públicas estén en Asturias durante cinco años para ver cómo repercute el "efecto capitalidad" en la economía de la región.

Además, ha propuesto comparar la calidad de vida de las personas en Asturias y en Madrid y ha puesto como ejemplo que el Principado es la segunda comunidad en inversión por habitante en sanidad, mientras que Madrid es la última.