Barbón alerta desde México sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en su visita a México - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha alertado en México sobre el concepto de prioridad nacional que incluyen los acuerdos suscritos en Extremadura y Aragón entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno. "No solo muestran una falta de corazón, de sentimiento y de respeto, sino también el desconocimiento de nuestra propia historia", ha alertado.

En una nota de prensa, el presidente se ha preguntado cómo puede un país que fue "tierra de salida" hablar ahora "con una frialdad enorme", de prioridad nacional. Barbón ha planteado esta cuestión en su visita al Ateneo Español de México, una institución fundada en 1949 por intelectuales mexicanos y españoles exiliados como espacio de acogida para promocionar la cultural y buscar un refugio para la convivencia, la discusión y el aprendizaje.

Se trata de una institución civil, laica, democrática y sin fines de lucro, que preserva y difunde el recuerdo del exilio republicano español. A juicio del presidente, el centro no solo se ha convertido "en guardián de la memoria", sino también "en custodio de la conciencia".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha expresado su agradecimiento a México y ha recordado la memoria del general Cárdenas, quien gobernaba el país cuando miles de españoles buscaron amparo allí tras huir de su país de nacimiento por motivos ideológicos.

"La España democrática, la España que recuerda, la España a la que yo quiero hoy poner voz, necesariamente tiene que estar agradecida al pueblo mexicano y a las instituciones, que entendieron en aquel momento que era una cuestión de humanidad abrir las puertas y acoger", ha valorado Barbón, quien ha subrayado que la historia sirve "para interpretar el presente y construir el futuro".