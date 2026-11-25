El presidente del Principado, Adrián Barbón. - PRINCIPADO

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado este jueves a la movilización de las mujeres "para bloquear el machismo también en las urnas". "Hay gente que no quiere que las mujeres votéis. Yo os animo a hacerlo masivamente. Votad por vosotras, por vuestras hermanas, por vuestras madres, por vuestras abuelas. Los valores feministas han de ser un patrimonio común de todas las personas demócratas", ha señalado Barbón durante el acto conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, celebrado en Llanera.

Durante su intervención, el presidente ha animado a alzar la voz frente a los discursos machistas. "La emboscada patriarcal y sus aliados os quieren calladas, pero el tiempo del silencio se ha quebrado para siempre. Seguiremos defendiendo, como un mantra, un lema esencial: Ni una víctima más, ni una mujer menos", ha dicho Barbón.

El presidente asturiano ha recordado las cifras del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, que en sus cinco años de actividad ha sobrepasado todas las previsiones iniciales y ha atendido a 1.189 mujeres.

"Y ahora vendrán los de siempre a decirnos que no hacen falta recursos, que no es una cuestión de género, que las violaciones no tienen género. Vendrán los de siempre a contarnos sus mentiras, pero sus mentiras no triunfarán", ha asegurado

Durante su intervención Barbón ha garantizado que el Gobierno de Asturias no dejará solas a las mujeres ni a sus hijos e hijas: "Trabajaremos, como hemos hecho siempre, en la prevención, la protección y el acompañamiento", ha indicado.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que este año Asturias haya tenido que despedir a dos mujeres, Laura y Covadonga Patricia, asesinadas por sus exparejas en la cara más extrema de la violencia machista. "No las olvidaremos, ni a ellas ni a los cinco huérfanos y huérfanas que han dejado, porque reconocer la violencia de género supone también reconocer y ayudar a sus niños y niñas con acompañamiento, con ayudas económicas -que en 2027 se multiplicarán por cuatro hasta los 12.000 euros al año- y con lo que sea oportuno", ha subrayado.

VIOLENCIAS DIGITALES

La campaña institucional del 25N se centra este año en las violencias digitales, que padecen especialmente las mujeres jóvenes. En este sentido, el presidente ha pedido el rechazo unánime de toda la sociedad, "porque mirar hacia otro lado nos convierte en cómplices".

"Por las 47 mujeres asesinadas. Por sus hijos e hijas. Por una Asturias libre de violencia machista. Juntas, bloquearemos al machismo", ha concluido.