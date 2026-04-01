Barbón anuncia el aplazamiento y fraccionamiento de tributos autonómicos ante el impacto económico internacional

El presidente del Princpado, Adrián Barbón, respondiendo en el Pleno de la JGPA.- PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en el Pleno de la Junta General medidas fiscales para hacer frente a posibles impactos económicos derivados de la situación geopolítica actual marcada por los conflictos en Oriente Medio. "Gestionar no es solo buscar futuro, es también hacer frente a las crisis", ha afirmado.

"Una de las cuestiones que vamos a adoptar como gobierno es el aplazamiento, el fraccionamiento y la flexibilización del pago de tributos autonómicos, porque tenemos la experiencia de haberlo hecho durante la COVID-19", ha afirmado el presidente socialista, que ha enmarcado este anuncio durante el debate con el presidente y portavoz parlamentario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, recordando que medidas similares a las anunciadas hoy ya se aplicaron durante la pandemia, cuando los 'populares' votaron en contra.

Los beneficios se aplicarán a todas las personas contribuyentes y en todos los impuestos y tasas que gestiona el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado. Además, afectará a las deudas generadas antes del 30 de junio, en línea con el real decreto aprobado por el Gobierno de España para paliar los efectos del conflicto bélico. Esta medida, se sumará a la línea de avales de 5 millones para apoyar a las empresas y pymes afectadas por el conflicto bélico.

Queipo le ha preguntado si "comprende ya que su mala getión perjudica el futuro de Asturias", para después reprocharle que "Asturias funciona cada vez peor", centrando buena parte de sus críticas en la situación de la dependencia y la sanidad en Asturias, además de referirse a problemas relacionados con la burocracia, vivienda, servicios sociales y educación.

En materia de dependencia, el líder del PP asturiano ha denunciado que "en estos momentos que estamos debatiendo hay 8.000 asturianos en una lista de espera por la dependencia", añadiendo que "algunos de ellos esperan hasta 17 meses para recibir esa ayuda".

Asimismo, ha acusado directamente al Ejecutivo autonómico de retrasar las prestaciones. "Su gobierno está haciendo esperar a aquellos que precisamente menos tiempo tienen para esperar", ha lamentado.

Queipo ha ido más allá al señalar las consecuencias de estos retrasos, afirmando que "el año pasado, 1.245 asturianos fallecieron esperando por la ayuda que ustedes tenían que darles".

En el ámbito sanitario, el portavoz del PP ha asegurado que "180.000 asturianos están en algún tipo de lista de espera sanitaria en estos momentos", lo que, según ha indicado, supone "un 73% más desde que Barbón llegó a la Presidencia del Gobierno de Asturias".

También ha puesto el foco en el Hospital de Jarrio, afirmando que "las listas de espera quirúrgicas ha aumentado un 80%", y criticando que las obras lleven seis años paralizadas.

Además, Queipo ha acusado al Gobierno de Asturias de falta de transparencia. "Sabemos que ustedes maquillan las listas de espera sanitarias", ha afirmado. Por ello, ha avanzado que "lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno va a ser una auditoría para conocer las listas de espera reales que hay en Asturias".

El parlamentario del PP ha mantenido una postura crítica hacia la gestión económica de Barbón, especialmente en lo relacionado con la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las normas de gasto, recordado que incumplió la regla de gasto en el año 2024. "Y yo le pregunto porque usted tiene que saberlo ya o al menos tener una pista, ¿van a incumplir también la regla de gasto en el 2025? Porque esto es importante saberlo", ha planteado.

Queipo ha asegurado que "va a condicionar el futuro de Asturias, la capacidad de reacción del Principado de Asturias y también el futuro de los servicios públicos, incumpliendo una vez más la regla de gasto".

COMPETENCIAS FERROVIARIAS

El líder del PP asturiano también ha critiado algunos de los anuncios más recientes del Ejecutivo autonómico, que tienen que ver con las infraestructuras.

"Lleva siete años gobernando y ahora de repente nos anuncia que quieren hacerse con las competencias de ferrocarril y que también van a hacer la autovía en el Suroccidente. ¿Pero dónde estaban ustedes hasta ahora? ¿Pero de verdad cree que tiene alguna credibilidad que a un año de las elecciones nos diga que donde antes había una inversión récord, como decía el señor Calvo hace unos meses, ahora tenemos que hacernos cargo de las competencias de ferrocarril porque no le hace caso a su propio gobierno, y que vamos a terminar nosotros la autovía del Suroccidente?, ha argumentado.

RECHAZO A LAS CRÍTICAS DE QUEIPO

En su réplica, Barbón ha rechazado las críticas de Queipo, al que ha vuelto a acusar de desconocer la gestión pública. "Usted confunde techo de gasto con objetivo de déficit, confunde lo que son los datos macro, los datos micro, confunde absolutamente todo, porque no ha gestionado nunca".

El presidente ha utilizado términos irónicos para cuestionar la preparación y actitud del portavoz del PP, afirmando que Queipo "como pitoniso lo tiene crudo" y que, en el ámbito parlamentario, "es un pufu".

El presidente ha defendido la situación económica de Asturias, señalando que "Asturias está ya por debajo del 13% que exige la ley" en materia de deuda y que es "una de las comunidades que mejor gestión económica en este sentido tiene".

Durante el debate, Barbón ha repasado distintas líneas de actuación de su Gobierno en empleo, sanidad, educación, industria y conectividad, defendiendo un "futuro fiscal" en el que, según ha dicho, "el 80% de los declarantes va a pagar menos IRPF".

El presidente asturiano ha criticado además la forma en que Queipo realiza las preguntas parlamentarias, instándole a hacer una oposición "constructiva" y "proactiva", reprochándole que cobra de la Cámara por ello.

Barbón ha dicho que le "llama la atención" que Queipo lleve cuatro plenos con la misma pregunta" y ha criticado que solo cambie alguna palabra en su formulación. "Una pregunta tan ambigua, tan genérica, eso es porque no sabe cómo se debería de preguntar para hacer oposición constructiva, o sencillamente porque no quiere preguntar nada concreto para que no le responda nada concreto, o las dos opciones, que yo creo que es la que hay: usted no sabe, usted no quiere y usted no puede", ha manifestado.