Barbón anuncia una deducción de hasta 5.000 euros para quienes quieran adquirir o rehabilitar la primera vivienda

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado un conjunto de medidas fiscales que incluye un tipo agravado del 10% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de segundas residencias, al tiempo que se creará "una nueva deducción en el IRPF" que alcanzará hasta los 5.000 euros en el ejercicio en que se efectúe la adquisición o rehabilitación de la primera vivienda habitual.

Barbón ha defendido la urgencia de desplegar estas medidas tributarias tras enfatizar que un ejecutivo progresista "está obligado a desplegar todos los recursos a su alcance para afrontar una situación que empieza a ser insostenible".

Durante su intervención en la Junta General en el Debate de Orientación Política, el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que el recargo fiscal para la adquisición de la segunda casa "se elevará al 12% para la tercera y sucesivas, junto con otras medidas para impedir la especulación".

Para incentivar el acceso a la propiedad entre quienes no poseen ningún inmueble, la reforma planteada por el presidente asturiano incorporará la "aplicación de un tipo cero a los primeros 150.000 euros del precio de esa primera vivienda habitual en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados".

Asimismo, ha anunciado una bonificación completa en las transmisiones lucrativas entre familiares directos, al indicar que "se aplicará una reducción del 100% para los primeros 150.000 euros que se destinen a la compra de vivienda habitual" en el impuesto de donaciones.

El mandatario autonómico ha encuadrado estas iniciativas en la prioridad absoluta otorgada al área habitacional durante su gestión, tras subrayar que "el impulso a las políticas de vivienda ha sido constante desde el primer minuto".

Entre las actuaciones ya en marcha, ha recordado la declaración de "doce zonas tensionadas en Avilés, Gijón, Gozón, Cabrales y Llanes para frenar el encarecimiento de los alquileres", medida que ha garantizado que se extenderá "a todas las poblaciones y concejos de Asturias en los que esté justificada".

Finalmente, Barbón ha reclamado un entendimiento amplio en la Cámara autonómica para sacar adelante el proyecto normativo en tramitación, manifestando que espera "sinceramente que el diálogo y la voluntad de acuerdo permitan que esa ley necesaria salga aprobada con la mayoría de izquierda de esta Junta General este mismo período de sesiones".

A su juicio, el escenario actual requiere altura de miras y concertación social, dado que "la dimensión social del problema de la vivienda es tal que demanda la máxima cooperación".