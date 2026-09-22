El Principado eleva a 1.025 las nuevas plazas residenciales del ERA para los próximos tres años

Archivo - Sede del ERA en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes un aumento en la previsión de creación de plazas residenciales públicas para mayores, elevando la cifra proyectada a 1.025 nuevas plazas en tres años, lo que supone 300 plazas más respecto al plan presentado el pasado mes de marzo.

Barbón ha explicado que el Gobierno asturiano ha sumado 300 nuevas plazas a la planificación inicial presentada en marzo, alcanzando un total de 1.025 plazas en tres años. Esta cifra se dividirá en 267 plazas en los nuevos equipamientos proyectados en Corvera, Valdés, Peñamellera Baja y Taramundi; 158 obtenidas mediante la reconversión de plazas ya existentes; y 600 plazas más a través de la vía del concierto.

Asimismo, ha avanzado que durante 2027 todos los centros del Establecimiento Residencial para Ancianos de Asturias (ERA) dispondrán de una sala equipada con aire acondicionado para hacer frente a las olas de calor.

Barbón ha asumido los retrasos en la gestión de la dependencia, pidiendo disculpas a las familias afectadas por unos datos que ha calificado de "inadmisibles", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno asturiano de reducir el tiempo de tramitación al límite legal de 180 días, en el marco del 'Plan Agiliza', antes de que finalice el año.

Entre otras medidas de simplificación de la burocracia, Barbón ha anunciado el adelanto de hasta el 75 por ciento del pago de la acción concertada al tercer sector, la implantación de siete nuevas unidades de convivencia en la residencia Santa Teresa (Oviedo), Residencia Mixta (Gijón) y en Infiesto, así como la entrada en funcionamiento en los próximos meses del centro de atención a pacientes de ELA en Oviedo. También ha explicado que las ayudas económicas a enfermos de ELA se extenderán a otras patologías de alta complejidad, lo que beneficiará a más de 400 familias.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha recordado el incremento del gasto público destinado a las políticas sociales en la comunidad, subrayando que la inversión por habitante en derechos sociales ha pasado de 429 euros en 2019 a 591 euros en la actualidad.