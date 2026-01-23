Barbón asegura que "Asturias va a ir con todo a negociar" la financiación y reprocha al PP sus "tres folios sin modelo"

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha pronunciado este viernes sobre la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y ha subrayado que negociará para que el modelo final atienda a la "singularidad" de la región. "No es el modelo que gusta a Asturias, no nos han gustado las formas pero ya pasamos de pantalla. Asturias va a ir con todo a negociar", ha afirmado.

Barbón ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del Día de Asturias en Fitur, donde ha dicho que lo que ahora quiere el Ejecutivo autonómico es negociar. "Negociar para conseguir que el modelo que proponga finalmente el Gobierno de España y someta a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea un modelo que atienda al carácter específico y a la singularidad de Asturias", ha explicado.

El presidente asturiano ha asegurado que "Asturias va a ir con todo a negociar" y cree que será una negociación "difícil" y "durísima". "Yo no puedo adelantar si va a tener sus frutos", ha añadido.

Barbón ha repetido las palabras del consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, quien ya avanzó el martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que si el modelo "no cambia" y se somete "tal y como está", lo que votarán es "no". "Yo nunca voy a votar nada que perjudique a Asturias, lo tengo claro", ha asegurado.

Sobre su "silencio" en lo que tiene que ver con la reforma del modelo y su posición al respecto, ha aclarado que no ha querido pronunciarse hasta haber analizado la propuesta del Gobierno con su partido, el Consejo de Gobierno y la Mesa de Financiación Autonómica; y hasta "saber la posición del Partido Popular".

"Yo esperé también, y lo tengo que reconocer, a saber la posición del Partido Popular, porque recordarán que el Partido Popular anunció con fanfarria, como nos tienen acostumbrados en estas declaraciones itinerantes, a que en Zaragoza iban a hacer su propuesta alternativa de modelo", ha dicho para, a continuación, criticar "los tres folios por una cara" del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

"Han demostrado que no había alternativa en ese sentido y por eso nosotros vamos a negociar sobre el modelo que se ha puesto encima de la mesa", ha remarcado.