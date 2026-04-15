Barbón asegura que el Ejecutivo prioriza la sanidad pública y descarta un deterioro estructural del sistema

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General la gestión del Gobierno asturiano en materia sanitaria, especialmente en atención primaria, mientras la diputada Covadonga Tomé ha advertido de un posible "riesgo de suspenso" del sistema sanitario autonómico por el empeoramiento de indicadores como la satisfacción ciudadana y las listas de espera.

Tomé ha alertado de que el barómetro sanitario refleja un descenso en la valoración de la sanidad pública asturiana, situándola en un 6,1 frente al 6,7 del año anterior, y ha señalado problemas en atención primaria, urgencias y consultas hospitalarias, además de incumplimientos en los tiempos máximos de acceso.

La parlamentaria ha puesto el foco en la inestabilidad asistencial, la falta de continuidad en la atención médica y el incremento de pacientes que no logran cita con su médico de familia, así como en las demoras en especialidades como traumatología, dermatología, oftalmología y urología. También ha cuestionado el modelo sanitario y ha advertido sobre posibles procesos de privatización vinculados a proyectos como el del grupo Quirón, al que ha calificado como "proyecto estratégico que parasita lo público" y ha acusado de subordinar el derecho a la salud a intereses empresariales.

Barbón ha cuestionado la fiabilidad del estudio al que ha hecho referencia Tomé por el tamaño muestral y la variabilidad de sus resultados, aunque ha reconocido un cierto deterioro de la percepción. En todo caso, ha defendido que Asturias mantiene buenos indicadores en comparación con otras comunidades, especialmente en la atención de primeras consultas en plazos reducidos, y ha subrayado que la sanidad es una prioridad presupuestaria del Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno está adoptando medidas para mejorar la accesibilidad y reducir las listas de espera, incluyendo la contratación de nuevos profesionales, la reorganización del mapa sanitario y la puesta en marcha de sistemas de atención telefónica e inteligencia artificial para mejorar la gestión de citas.

En cuanto a la privatización sanitaria, Barbón ha rechazado que la estrategia del Ejecutivo pase por impedir la iniciativa privada y ha defendido que la mejor forma de frenar la privatización es reforzar el sistema público mediante la inversión y la mejora de los servicios.

Ha afirmado que no comparte el planteamiento de bloqueo a la actividad privada, aunque ha insistido en que el objetivo del Gobierno es garantizar la fortaleza de la sanidad pública para evitar derivaciones al sector privado. "Ustedes creen que la manera de frenar la privatización es impedir que la iniciativa privada pueda instalarse en Asturias, mientras que nosotros, en este caso hablo por el Partido Socialista, creemos que no", ha destacado.

Barbón ha recalcado que "la mejor manera de que la gente no tenga que recurrir a los servicios privados es reforzar lo público a través de los presupuestos de Asturias".