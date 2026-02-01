Barbón asegura que los trabajadores de ENCE tienen todo el apoyo del Gobierno asturiano y de la FSA

Movilización en Navia contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha trasladado este domingo a los trabajadores de la factoría de ENCE en Navia, como presidente y como secretario de la Federación Socialista Asturiana todo su apoyo. Lo hizo desde Llanera, donde ha intervenido en el acto de conmemoración del 125 aniversario de la FSA.

"Tenemos que estar en Navia donde hoy se han manifestado cientos de personas en defensa de los trabajadores afectados por esa amenaza de ERE en ENCE. Yo desde aquí como presidente y secretario general de este partido quiero decirles que tienen nuestro apoyo, que ahí está una delegación de los socialistas de Asturias apoyándoles", dijo.

Así, Barbón ha manifestado que exigen que se abra una negociación cierta, rigurosa, para el mantenimiento del empleo, para la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la industria y de la industrialización de todo el occidente.

En este sentido ha insistido en que los trabajadores deben saber "que cuentan con ellos y que no están solos". "Que sepan que este partido los tiene muy presentes desde aquí, desde el corazón de Asturias, pensamos en ellos, estamos con ellos y los apoyamos en su reivindicación y en su negociación. Cuentan con nosotros", dijo.