Barbón asegura que el turismo y la hostelería son motores esenciales para el desarrollo económico de Asturias

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado hoy que "el turismo y la hostelería son motores esenciales para el desarrollo económico y social de Asturias" durante la gala organizada por Otea con motivo de su décimo aniversario, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo. El acto ha contado también con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Barbón ha subrayado que el sector turístico no es una actividad complementaria, sino uno de los principales motores económicos de la comunidad. "A veces se piensa que es algo accesorio, como una batería de repuesto, y no lo es. Ahí están los datos: 47.000 empleos, 2.800 millones de euros de ingresos y más de 2,8 millones de visitantes", ha destacado, en referencia al informe elaborado por Exceltur sobre el impacto del turismo en Asturias.

El presidente ha puesto en valor el modelo asturiano basado en la calidad y la sostenibilidad, que evita la masificación y protege los recursos naturales. "Nuestra costa es hoy la mejor conservada de España y de Europa porque en su momento se tomaron decisiones valientes para preservarla", ha recordado, citando a los expresidentes Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín como impulsores de esa estrategia.

Durante su intervención, Barbón ha reconocido el papel decisivo del sector durante la pandemia y ha agradecido la actitud responsable de hosteleros y hoteleros en un momento crítico. "Tuvimos que adoptar medidas durísimas para salvar vidas, y el sector lo entendió. Negociamos compensaciones económicas y Asturias fue una de las comunidades que más aportó para sostener la actividad", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para atraer visitantes fuera de la temporada alta y distribuir la actividad turística por todo el territorio. "Queremos que llegue a todos los concejos, incluso los más pequeños, porque turismo y reto demográfico forman parte de una misma estrategia", ha explicado, destacando la labor de la vicepresidenta Gimena Llamedo en este ámbito.

Finalmente, Barbón ha animado a mantener la colaboración con Otea para consolidar Asturias como destino turístico de referencia. "Tenemos tres elementos únicos: un himno que todo el mundo conoce, una bandera que se luce con orgullo y una marca turística consolidada, Asturias Paraíso Natural, que cumple 40 años. No queremos un turismo agresivo, sino un turismo que preserve nuestra esencia y refuerce nuestra condición de tierra acogedora", ha concluido.