Barbón aspira a repetir como candidato del PSOE y avisa de unas elecciones "muy complejas" en 2027

Archivo - Adrián Barbón ejerce su derecho a voto en Laviana. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado que se pone "a disposición del partido" para encabezar la candidatura socialista a las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de "ganar y gobernar Asturias".

Barbón ha realizado este anuncio durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas del pozo Funeres, en la sierra de Peñamayor, donde ha defendido la necesidad de que el PSOE asturiano se prepare para unas elecciones que, a su juicio, serán "las más complejas de las últimas décadas".

El dirigente socialista ha apelado a la elección de candidatos que permitan al partido ampliar su apoyo electoral y ha llamado a concentrar el voto "por la libertad y la democracia" en el proyecto socialista.

El secretario general de la FSA ha señalado que el partido debe preparar también su programa de gobierno para 2027 y ha defendido que su elaboración se haga contando no solo con los militantes, sino también con el conjunto de la sociedad. En este sentido, ha apostado por que sea "el programa de Asturias" y no únicamente el del PSOE o la Federación Socialista Asturiana.

Barbón ha reivindicado asimismo la gestión de sus gobiernos y ha destacado que Asturias cuenta actualmente con 34.000 personas más trabajando que hace siete años.

También se ha referido a la actuación del Principado para desbloquear el proyecto industrial de Barros, en Langreo, tras el acuerdo con Duro Felguera y con Indra, y ha defendido que el Ejecutivo autonómico volvería a adoptar decisiones similares en otras comarcas o cuencas si fuera necesario.