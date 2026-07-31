Barbón (Asturias) traslada su "total solidaridad" a Ceuta por la "violación de soberanía nacional"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (d) y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la inauguración de la Feria de Muestras, a 31 de julio de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha trasladado este viernes, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su "total solidaridad" ante una "clara violación de nuestra soberanía nacional".

Así lo ha indicado durante la inauguración de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará desde este sábado al próximo 16 de agosto, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que también ha participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, y el de la Cámara de España, José Luis Bonet.

Barbón ha aprovechado el acto para apelar a la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y ha hecho una llamada al PP para que se sienten y negocien. *

A este respecto, ha dejado claro que el Gobierno asturiano apuesta por el acuerdo de Santiago y ha advertido de que la propuesta actual no les vale. Es más, ha asegurado que, sin cambios sustanciales, votarán en contra.

También ha puesto en valor el contenido del pabellón del Principado, dedicado a conmemorar el 45 aniversario del Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha apostado por ensanchar el camino autonómico "para seguir haciendo la mejor Asturias".

"Varias generaciones de asturianas y asturianos han contribuido, con su esfuerzo diario, a construir la Asturias que hoy ofrece calidad de vida, bienestar y oportunidades de futuro", ha señalado Barbón en su discurso.

Entre los logros alcanzados, ha citado la malla de hospitales comarcales, la preservación de los colegios rurales, la creación de la red de Les Escuelines/As Escolías y el avance de un modelo turístico propio basado en la calidad y apoyado en la oferta rural.

También se ha referido a las políticas públicas vinculadas a la movilidad -que han permitido que la tarjeta CONECTA se aproxime ya al medio millón de usuarios- y a la recuperación del orgullo de identidad. Barbón, por todo ello, se ha mostrado convencido de que "la mejor Asturias de hoy existe gracias al autogobierno".

Además, ha destacado la mejora del mercado laboral, con menos de 50.000 personas en paro y más de 406.000 afiliadas a la Seguridad Social; el repunte demográfico y el dinamismo económico que vive hoy la región.

Cuando se cumplen 45 años, Barbón ha indicado que es el momento de plantear "un nuevo modelo para la nueva Asturias". "Una propuesta que asimile que Asturias se ha convertido en tierra de oportunidades, y no solo en el sector de la defensa, que mantiene intactos sus planes y su potencial de crecimiento, sino también con nuevas inversiones, como muy pronto podremos comprobar", ha precisado.

Con el fin de afrontar con seguridad estos retos, ha ofrecido "cooperación leal" al Gobierno de España, al que también ha solicitado apoyo para agilizar infraestructuras, garantizar el suministro energético, buscar un acuerdo "lo más amplio posible" sobre financiación autonómica y acabar con la incertidumbre de la siderurgia.

LEALTAD Y RESPONSABILIDAD

Moriyón, en su caso, ha destacado que una feria como esta exhibe empresas, innovación y proyectos, pero sirve también como elemento catalizador del carácter de una sociedad tan singular, y a la vez tan sólida, como la asturiana.

"Nada de eso apareció por casualidad", ha remarcado, a lo que ha agregado que es el fruto del "esfuerzo silencioso" de miles de asturianos.

"Nuestra responsabilidad consiste en estar a la altura de ese legado, y entregar a quienes vengan después una Asturias, y una España, con más oportunidades de las que nosotros encontramos", ha señalado la alcaldesa, quien ha tenido un reconocimiento muy especial por Luis Adaro, impulsor de la Feria.

Ha mostrado su deseo, también, de que esta nueva edición de la Fidma sea una ocasión para compartir conocimiento, generar alianzas, abrir nuevos proyectos y reforzar la confianza en Asturias.

"Asturias dispone de talento, conocimiento, empresas competitivas, industria, universidades", ha enfatizado Moriyón, quien ha incidido en que no es cuestión de si se es capaz de transformar todo el potencial que tiene en progreso "con la rapidez que exige el tiempo que vivimos".

Para ella, el problema es el tiempo que separa las decisiones de su cumplimiento, de lo que tarda una infraestructura estratégica en pasar de ser una promesa a convertirse en una realidad o del que espera un joven para tener oportunidades.

"El tiempo que una sociedad hace perder a una generación no vuelve jamás", ha advertido. "Cada decisión que llega a tiempo amplía el horizonte de una generación", ha añadido.

Ha recalcado, unido a ello, de que Gijón "tiene muy pocas lecciones que aprender sobre tiempos de según qué ministerios". "Cuando una sociedad pierde tiempo, pierde confianza", ha llamado la atención, antes de indicar que, "cuando los jóvenes pueden elegir quedarse, Asturias gana su futuro".

Moriyón ha recalcado que, defender las infraestructuras estratégicas es defender el tiempo de Asturias. "No hablamos únicamente de obras", ha matizado, a lo que citado la competitividad, la igualdad, las oportunidades y la credibilidad institucional.

"Asturias no reclama privilegios; reclama poder competir en igualdad de condiciones y cumplir el calendario que merece una comunidad con tanta capacidad de aportar al conjunto de España como demuestra su Historia", ha reivindicado ante la ministra, a la que ha pedido no promesas, sino certezas.

"Las instituciones no se fortalecen cuando evitan las conversaciones difíciles", ha remarcado la alcaldesa, quien ha apostado por la lealtad institucional, que "nunca debe confundirse con el silencio cuando están en juego los intereses de Asturias", ha recalcado.

Ha apelado, de igual forma, a la responsabilidad hacia quienes hoy crean empleo y riqueza y a la serenidad para tejer oportunidades, pero también a la exigencia para defender aquello que Asturias necesita y a la esperanza para convocar un proyecto compartido que mire al futuro con confianza.

Para ella, el verdadero éxito será poder ofrecer a los jóvenes oportunidades para que puedan elegir libremente quedarse en Asturias. "Ese debe ser el compromiso de nuestra generación con la siguiente, un compromiso del que no podemos abdicar", ha asegurado.

Tanto Baragaño como Bonet han resaltado de la Feria que es un punto de encuentro de toda la sociedad asturiana y gran escaparate empresarial, con más de 2.200 marcas y más de 200 actos institucionales.

Baragaño ha aprovechado para quejarse de la falta de accesos a El Musel y de algunas infraestructuras, como la estación intermodal o la subestación eléctrica de la Zalia.