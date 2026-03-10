Barbón celebra la "buena salud" del eonaviego y aboga por su normalización institucional

Presentación de la tercera edición del libro Normas ortográficas del eonaviego, celebrado en la sede de la Academia de la Llingua Asturiana, en Oviedo - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado se ha comprometido esta tarde a fomentar el conocimiento y el uso normalizado de las lenguas autóctonas en el ámbito institucional: "Hasta que no consigamos la mayoría necesaria para reformar el Estatuto, seguiremos dando pasos para favorecer el uso de todas nuestras lenguas en la Administración y en el sector público".

Adrián Barbón se ha pronunciado en estos términos en la presentación de la tercera edición del libro Normas ortográficas del eonaviego, celebrado en la sede de la Academia de la Llingua Asturiana, en Oviedo.

Durante su intervención, ha valorado la "buena salud" del eonaviego, que hace apenas unos años era una lengua "herida y hurtada". "Hoy puede parecernos absurdo, hasta indignante, pero apenas se reconocía la identidad del eonaviego. Pese a que se utilizaba en todas partes, pese a que era la fala de nos en cualquier rincón, pese a su viveza, casi no se le concedía relevancia", ha lamentado.

Barbón también ha celebrado la riqueza que supone el patrimonio lingüístico de la comunidad y ha subrayado la necesidad de cuidar tanto el castellano como el asturiano y el eonaviego, "tres lenguas en una sola Asturias".

Frente a actitudes críticas hacia las lenguas propias, entre las que ha citado las de los "dirigentes políticos refractarios" y las del "bienqueda lingüístico", el presidente ha reivindicado el asturianismo del Gobierno del Principado.