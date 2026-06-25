Barbón considera preocupante la crisis de credibilidad institucional en España tras la filtración de datos judiciales

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OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha advertido de que la crisis de credibilidad institucional que se está planteando en España por las filtraciones en investigaciones judiciales es muy preocupante, manifestando textualmente que "la crisis de credibilidad institucional que está planteándose en España es muy preocupante y quizás hay muchas personas que no son conscientes de ello".

En un mensaje que ha escrito en su cuenta de la red social X recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado la afección que este tipo de prácticas provoca sobre los procedimientos que dirimen los tribunales, tras subrayar que "nada deslegitima más una investigación judicial en curso que el filtrado de mensajes y datos que, además, poco o nada tienen que ver con el objeto de la investigación".

A este respecto, ha expresado su malestar en su condición de ciudadano respetuoso con el marco constitucional y la separación de poderes, al remarcar que "estas situaciones me decepcionan profundamente" y añadir un deseo explícito ante las mismas: "Ojalá se investiguen y tengan las convenientes consecuencias".

En la misma línea, ha reafirmado su absoluto respeto por el funcionamiento del sistema democrático y los pilares que sustentan el ordenamiento jurídico, definiéndose a sí mismo como un "demócrata de profundas convicciones, que defiendo y creo en el Estado de Derecho y en la propia separación de poderes, que creo y defiendo la Constitución Española y por supuesto confío en la acción de la Justicia".

Finalmente, se ha referido a los posibles efectos y las consecuencias que puede acabar provocando la actual situación. "Hay un momento en el que el exceso por llegar -y a cualquier precio-, se hace tan visible y evidente que puede generar una reacción a la contra y una respuesta democrática no esperada" y sentenciar que "nadie se olvide, por ejemplo, de lo que pasó en las generales de 1993 y 2023".

En otro mensaje en la misma red social, Barbón se ha referido al pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles en el que compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Concretamente ha criticado la alusión que hizo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al padre fallecido de Patxi López. "A esto me refiero cuando digo que el debate político hoy es un bochorno", ha manifestado el dirigente asturiano.

Adrián Barbón ha afeado que se mencione a familiares de cargos públicos fallecidos. En este sentido, el líder de los populares asturianos ha planteado de forma explícita: "¿A santo de qué citar al padre de Patxi López, sabiendo que está muerto?".

Asimismo, ha recordado la trayectoria del progenitor del portavoz socialista, describiéndolo como un histórico dirigente que padeció la represión durante el régimen franquista "simplemente por defender la libertad y la democracia".

"Mejor dejemos al margen de los debates políticos a la familia de cada uno de nosotros y mejor dejamos al margen las referencias personales a los adversarios", ha aseverado. Finalmente, Barbón ha apostado por la viabilidad de un modelo alternativo de discusión en las instituciones públicas que resulte educado y evite la crispación.