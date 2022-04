Barbón cree un sinónimo el "bilingüismo cordial" de Feijóo con la "oficialidad amable" que ellos defienden

OVIEDO/GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha comparado este sábado el "bilingüismo cordial" del que ha hablado el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo con la "oficialidad amable" a la que los socialistas se refieren para el asturiano y ha asegurado que "él no tiene ningún problema en ver un sinónimo".

"Ayer me desayuné escuchando hablar de bilingüismo cordial, que me suena mucho a la oficialidad amable. Me se de algunos compañeros o representantes de otras formaciones que seguramente se atragantaron con la expresión. Yo no tengo ningún problema en ver un sinónimo entre ese bilingüismo cordial y la oficialidad amable", ha dicho Barbón.

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente asturiano se manifestaba así en su intervención en la asamblea municipal extraordinaria congresual del PSOE de Gijón.

Allí Adrián Barbón se ha referido a la necesidad de que el PP sea capaz de reconstruir sus lazos y organización interna porque a su juicio "para frenar a la ultraderecha se necesita un PP que se reconstituya fuerte y que compita para frenar ese avance".

Ha vuelto a insistir Barbón en que estamos en un tiempo es el que se hace necesaria la unidad, la estabilidad y la firmeza y ha manifestado que todo eso es lo que ofrecen los gobiernos socialistas, el de Gijón, el del Principado y el de la Nación.