Barbón defiende en Grado la cultura como "la mejor patria" en la inauguración del nuevo Centro Cultural

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este viernes la cultura, que, en su opinión, "es la mejor patria de cualquier pueblo. Lo ha hecho Grado, durante el estreno de su Centro Cultural, un equipamiento que permitirá el regreso del cine a la villa moscona.

"Siero es una localidad que lleva años apostando por que la población acceda a todo tipo de espectáculos, con más de 900 actividades programadas al año", ha señalado el presidente durante su discurso.

El Principado ha aportado dos millones para la recuperación del inmueble, que en su día acogió los antiguos Almacenes Miranda, y transformarlo "en un moderno auditorio, equipado con la tecnología más avanzada, para representar espectáculos escénicos, musicales y cinematográficos de primer nivel".

"Este es un auténtico ejemplo de colaboración público privada gracias a la generosidad de la familia González Miranda que cedió el inmueble", ha destacado el presidente. En su intervención, Barbón ha reivindicado la inversión en cultura, "porque es una inversión en futuro y un pilar fundamental de comunidad".