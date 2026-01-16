Barbón defiende una negociación sobre financiación autonómica basada en la "lealtad con Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención en el acto celebrado en Presidencia. - EUROPA PRESS

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este viernes que las negociaciones políticas clave, como la financiación, deben afrontarse teniendo como principio irrenunciable la "lealtad con Asturias", siguiendo el ejemplo del expresidente Vicente Álvarez Areces.

"Es una negociación dura, durísima, posiblemente la negociación política más dura que hayamos de afrontar, pero esta negociación dura, por el bien de Asturias, siempre tiene que basarse en una premisa fundamental: lealtad con Asturias, siempre", ha dicho refiriéndose a la reforma del modelo de financiación.

Barbón ha reivindicado la figura del expresidente socialista del que mañana se cumplen siete años de su fallecimiento durante el acto de colocación del retrato oficial de Areces en la sede de Presidencia del Principado en Oviedo, una obra del pintor José Pantaleón.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que Areces tuvo que afrontar negociaciones "difíciles", en referencia a los procesos vinculados a la financiación y a reformas de gran calado.

Barbón ha afirmado que el legado de Areces resulta como "referente" en el momento actual, marcado por amenazas al avance social, la democracia y la libertad; defendiendo su ejemplo político frente a los riesgos del involucionismo. "Ante el riesgo de involución no cabe rendirse jamás", ha destacado.

El presidente ha repasado brevemente la trayectoria política de Areces, desde su militancia antifranquista hasta su etapa como alcalde de Gijón y sus doce años al frente del Gobierno del Principado, periodo en el que, según ha destacado, se consolidó el desarrollo económico de Asturias y se impulsaron infraestructuras y proyectos estratégicos en todo el territorio.

Asimismo, Barbón ha subrayado que muchos de los avances logrados en Asturias son fruto del trabajo y la entrega de los distintos presidentes que han precedido al actual Ejecutivo, y ha agradecido de forma expresa la presencia en el acto de varios exmandatarios.

Finalmente, ha agradecido a la familia de Vicente Álvarez Areces la cesión del retrato y ha destacado que la obra de Pantaleón refleja no solo al dirigente político, sino también el carácter personal del expresidente, al que ha definido como alguien siempre dispuesto a escuchar y a seguir trabajando "sin conformismo".