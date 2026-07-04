Barbón defiende una oficialidad "amable" en Asturias y afea que partidos cambien de postura según el lado del Eo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Bimenes, Aitor García, este sábado durante la XXX Fiesta de la Oficialidá de la Llingua Asturiana. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que "la oficialidad amable de la llingua es un compromiso con la sociedad asturiana" y ha instado a la ciudadanía a reflexionar "en clave identitaria" cuando acuda a las urnas. "Cuando la gente vaya a votar, que piense también en estas cosas" , ha manifestado, reclamando que se tenga en cuenta "quién defiende la identidad de Asturias".

En declaraciones a los medios en Bimenes con motivo de la XXX Fiesta de la Oficialidá de la Llingua Asturiana, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "la lucha por la oficialidad y la responsabilidad institucional van de la mano", por lo que ha invitado a los diferentes grupos políticos a "trabajar en esa oficialidad amable" y a superar posturas enfrentadas.

En este sentido, Barbón ha afeado la postura de algunas formaciones políticas al señalar que "existen partidos que mantienen una posición diferente a uno y otro lado del Eo". "Hay que lamentar la postura de algunos grupos políticos que a un lado de Eo consideren que es bueno proteger la lengua propia y a otro lado de Eo no lo quieren", ha criticado.

Barbón ha destacado que el Gobierno de Asturias "ha trabajado todos estos años en la normalización y en la defensa de la llingua". En esta línea, ha expresado su confianza en lograr avances significativos en la materia "más pronto que tarde", apostando por una identidad "amable" y "comprensiva".