Barbón defiende el patrimonio industrial como "activo estratégico de futuro" para Asturias

El presidente del Principado destaca el potencial del patrimonio industrial, “una riqueza viva” capaz de crear actividad y empleo en las cuencas - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido hoy el patrimonio industrial como un activo estratégico de futuro para la comunidad autónoma y ha asegurado que este legado ya constituye "una riqueza viva generadora de actividad y empleo".

Barbón ha participado en la presentación del libro Tracks Memory. Memoria industrial y paisaje cultural, del experto Miguel Ángel Álvarez Areces. En el acto, celebrado en el pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio), el presidente ha destacado el potencial de las instalaciones industriales, siderúrgicas o mineras, que si bien durante un tiempo parecían condenadas al olvido, se están reinventando para otros usos, como demuestran los proyectos industriales ya en marcha en los pozos Carrio, Santiago o San Jorge.

"El patrimonio industrial también es parte de nuestro futuro, del futuro de Asturias", ha afirmado el jefe del Ejecutivo. En esta línea ha resaltado la apuesta del Gobierno asturiano por la marca Asturias, naturaleza minera", un proyecto de promoción del turismo industrial que cuenta con una dotación de 4,5 millones de fondos europeos.

"Tenemos ante nosotros un camino tan largo como prometedor, y de forma especial para las cuencas", ha asegurado el presidente, quien ha calificado al Principado como "ejemplo internacional de buenas prácticas en esta materia".