Barbón defiende la transformación de La Pereda y asegura que la sentencia del TSJA se analiza "con rigor"

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que el Gobierno asturiano está estudiando "con rigor" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitían a Hunosa transformar la central térmica de La Pereda, en Mieres, para funcionar con biomasa y combustible sólido recuperado (CSR); con el objetivo de determinar qué actuaciones son necesarias y cuál es el cauce adecuado para volver a tramitar el proyecto.

El presidente ha rechazado las acusaciones del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias), de que la actuación del Gobierno fuera contraria a derecho, defendiendo que se trata de un análisis jurídico interpretativo y no de un delito, y ha remarcado que la sentencia afecta aspectos concretos de la tramitación administrativa que deben corregirse. Asimismo, ha afirmado que el Gobierno analizará la viabilidad de la ejecución de la modificación de la central, en la que están en juego millones de euros y centenares de empleos, con la finalidad de defender los intereses de las Cuencas Mineras.

Barbón, que ha sido preguntado sobre las consecuencias de la sentencia por Pumares, ha cuestionado el enfoque político de las críticas de este, acusándole de "tacticismo" y de falta de rigor, y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de tramitar lo que procede y de trabajar por el futuro de Hunosa y de la comarca.

Pumares ha exigido "responsabilidades políticas y económicas" al presidente tras la resolución judicial y ha aucsado al Ejecutivo de "querer colar una incineradora encubierta por la puerta de atrás". El portavoz de Foro ha afirmado que la sentencia "desnuda al Gobierno de Barbón" por intentar "saltarse los controles ambientales" y que no existe un plan claro para Hunosa, que "no saben qué hacer con la basura" y que no tienen proyecto de futuro para las Cuencas Mineras.

Ha calificado la actuación del Gobierno de "chapucera y tramposa" y aseguró que la mala gestión compromete puestos de trabajo en La Pereda.