Barbón destaca el apoyo del Gobierno al deporte con 25 millones y subraya la tradición del piragüismo en Asturias

Barbón reivindica el apoyo del Gobierno del Principado al deporte, que este año cuenta con 25 millones de presupuesto - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente, Adrián Barbón, ha reivindicado hoy el apoyo del Principado al deporte, al que este año se destinan 25 millones del presupuesto autonómico. "El Gobierno de Asturias apoya la práctica deportiva, es consciente de la importancia de la actividad física para la salud, conoce el importante trabajo de los clubes y las federaciones y tiene en cuenta su proyección social, en especial para la juventud", ha valorado.

El jefe del Ejecutivo ha intervenido en la XL Gala Nacional de Piragüismo, donde ha recordado que desde 2019, cuando asumió la presidencia, las ayudas a federaciones han crecido un 150%, hasta los 1,5 millones, y las subvenciones a los clubes de alto nivel se han multiplicado por cuatro, para llegar a los 1,2 millones.

También ha subrayado la sólida tradición del piragüismo en la comunidad: "Desde 2022 somos el patrocinador oficial de la federación española. Siempre es un orgullo que el lema Asturias paraíso natural, esa gran marca del turismo sostenible y de calidad, nos represente en las grandes competiciones internacionales. La Federación Española de Piragüismo hace bandera de Asturias en todo el mundo".