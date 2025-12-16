Barbón destaca la inversión y el crecimiento demográfico como ejes del futuro de las cuencas mineras

Barbón sostiene que las cuencas “serán parte del mejor futuro de Asturias” - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que "las cuencas serán parte del mejor futuro de Asturias", durante su intervención en el acto La Fuerza de las Cuencas, organizado por La Nueva España, la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y Hunosa Empresas (Hunem).

Barbón ha destacado que las comarcas mineras "tienen serios motivos para la esperanza" y ha subrayado que el resurgir de estos territorios se apoya en cuatro pilares: el crecimiento demográfico, la implantación de nuevas iniciativas empresariales, la recuperación de antiguos pozos con proyectos innovadores y el potencial del patrimonio industrial.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que desde 2021 las cuencas han invertido la tendencia demográfica, con un saldo migratorio positivo de 2.219 personas en 2024, y ha puesto en valor proyectos como la transformación de la central térmica de La Pereda, la expansión de Bayer o los planes de Indra para probar vehículos mineros en Reicastro.

Asimismo, ha citado inversiones clave incluidas en el presupuesto de 2026, como 21 millones para vivienda social en Mieres, Langreo y Laviana, la apertura de los nuevos centros de salud de Sotrondio y Lena, la futura plataforma logística sociosanitaria de Langreo y la mejora de las estaciones invernales, con 5,2 millones para Pajares.

"El Gobierno de Asturias tiene muy claro que las comarcas mineras no pueden quedar descolgadas", ha afirmado Barbón, quien ha reivindicado el papel de la sociedad, los sindicatos, la iniciativa empresarial y los medios de comunicación en este proceso de revitalización.

El encuentro, celebrado en Morcín, ha reunido también al director general de Energía y Minería, Javier Cueli; el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, y la directora gerente de Valnalón, Marta Pérez.

ESTACIÓN INVERNAL DE PAJARES

Respecto a la estación invernal de Pajares, Barbón ha recordado que tiene asignados 5,2 millones, una cantidad equivalente al 21% de los recursos dedicados a la actividad deportiva.

"Tengo que añadir algo que es de justicia: si ahora existen tantas expectativas sobre Pajares es porque el Gobierno de Asturias decidió, ya la legislatura pasada, coger el toro por los cuernos e iniciar un ambicioso plan de inversiones que permitió, entre otros logros, instalar la telecabina. Si no hubiésemos tomado esas decisiones, ahora el debate sería muy distinto, si es que llegaba a haberlo", ha señalado.