Barbón destaca el "peso en la política asturiana" de Cangas del Narcea y del Suroccidente

El presidente del Principado, Adrián Barbón en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha destacado este domingo la importancia política que el Suroccidente tiene para el Gobierno regional y para la política asturiana. Lo ha hecho durante su intervención en el acto de celebración del 90 aniversario de la agrupación socialista de Cangas del Narcea.

Ha destacado que dos consejeros, el consejero de Movilidad y el consejero de Medio Rural, ambos del suroccidente, uno de Tineo, otro de Cangas del Narcea. "Hay presencia en la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana por parte de Cangas del Narcea", dijo.

Ha destacado la apuesta del Gobierno asturiano por el suroccidente y por Cangas del Narcea, y ha asegurado que en materia de infraestructuras se han movilizado ya 60 millones de los 80 que forman ese plan de infraestructuras del suroccidente asturiano. "Cuando yo llegué a la Presidencia, el ayuntamiento de Cangas del Narcea recibía 200.000 euros, por ejemplo, del Fondo de Cooperación Municipal. Este año recibe 350.000 y más que va a recibir el año que viene todavía", dijo.

También se ha referido a la apuesta por la sanidad asegurando que el Hospital Carmen Severo Ochoa, ha reducido al 50% las listas de espera, convirtiéndose en una referencia para todo el sistema sanitario asturiano. Ha incidido además en que pese a que el suroccidente pierde población, sin embargo del el Gobierno regional han sido capaces de mantener la inversión.

"Hay más profesionales estabilizados, se ha incrementado la plantilla. Hace poco inaugurábamos en Tebongo el consultorio de salud, que por cierto es una inversión de 600.000 euros para 870 habitantes, eso es un ejemplo de una apuesta concreta de política sanitaria", dijo Barbón.