Barbón dice que Chipre forma parte de la UE y "lógicamente si tiene un ataque habrá que reforzar su defensa"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, atiende a los medios de comunicación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado que Chipre forma parte de la Unión Europea y ha incidido en que "lógicamente, si Chipre tiene un ataque, lo que es verdad es que habrá que reforzar su defensa", lo que a su juicio es "una cosa totalmente distinta" a participar en la guerra.

"Por eso también hacemos un llamamiento a que Irán no escale en el conflicto, a que Irán lo que no puede hacer tampoco es atacar al resto de países del entorno", dijo el presidente asturiano.

Adrián Barbón se manifestaba así al ser preguntado por la decisión de España de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha vuelto a incidir este jueves en que "todo aquello que no goce, que no coste o no goce del cumplimiento estricto del derecho internacional, de lo que viene recogido en la Carta de las Naciones Unidas va en contra del mandato de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, lo único que genera es desestabilización en el mundo y provocar una guerra aún mayor".

Ha añadido que esto no significa ser cómplices de una "dictadura cruel" como es Irán, porque ha recordado que ya ha dicho abiertamente que "Irán es un régimen despótico, cruel, dictatorial, que masacra a mujeres, que masacra al colectivo LGTBI, que masacra a miles de personas".

"Dicho lo cual, cualquier actuación en Irán tiene que ser acorde al derecho internacional. Aquí no puede ser que nadie se tome la justicia por su mano. Nadie se puede creer el policía ni el matón del colegio del mundo. Aquí nadie tiene más autoridad que nadie", dijo.

Barbón ha manifestado que está muy preocupado por la situación internacional y ha explicado que "acaba de recibir noticias de asturianos que ya están llegando a zona europea".

"Llevamos días trabajando con muchos contactos, con mucha gente, muchos a los que pude llamar yo, otros han llamado gente de mi equipo. Cada vez que una persona aterriza en zona europea, cada vez que una persona llega a Madrid, tengo tanto alivio como las familias asturianas que estaban preocupadas", dijo Barbón.