Barbón felicita el 12 de Octubre reivindicando una "España plural y diversa" y la Constitución

El Rey Felipe VI durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los actos comienzan con el izado de - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha felicitado este lunes el 12 de octubre la Fiesta Nacional a todos los españoles, tanto a los que viven en España como fuera, recordando los valores de la Constitución de 1978.

A través de un mensaje en su perfil de la red social 'X' recogido por Europa Press, el dirigente autonómico, que acaba de regresar de un viaje institucional por Argentina y Uruguay ha deseado un feliz 12 de octubre a los que cada día construyen "una España plural y diversa, que busca el entendimiento, la Libertad y la Justicia".

También ha felicitado a los que viven en todo el mundo y hoy "también festejan, con emoción, este día". "A los que trabajan, a los que nos representan o cumplen una misión internacional, a los que viven en la emigración y mantienen viva su vinculación", ha indicado.

El presidente también ha tenido palabras para todas las personas que forman parte de "la familia de la Guardia Civil". "Todos y todas formamos una comunidad de valores, representada en la Constitución Española de 1978" ha subrayado.