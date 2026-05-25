Barbón garantiza que la Ley de Cultura blindará las lenguas y la identidad en el Día de la Bandera de Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención en el acto institucional del Día de la Bandera en Oviedo. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha garantizado este lunes que la futura Ley de Cultura e Identidad que ultima la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte promoverá los derechos culturales y blindará las lenguas propias de la comunidad, el asturiano y el eonaviego.

Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención en el acto institucional de conmemoración del 25 de mayo de 1808, fecha en la que la Junta Suprema declaró oficialmente la guerra a Napoleón y que dio origen a la bandera asturiana. En el acto, Barbón utilizó el castellano, el asturiano y el eonaviego para reivindicar una enseña regional que ha definido como "acogedora, abierta al mundo y con vocación universal".

El presidente asturiano ha destacado que el "orgullo de pertenencia es un valor esencial y motivador para el desarrollo de la comunidad. En este sentido, ha enmarcado la nueva norma como una herramienta para "encarar el futuro con ambición" mediante la protección de las raíces de la región. "Esa ley también debe ser motivo de orgullo", ha subrayado.

Durante el homenaje, Barbón ha rememorado el hito histórico de 1808 en el que el pueblo asturiano "alzó la voz contra la agresión exterior, proclamó su soberanía y organizó un ejército de 20.000 soldados para defender la libertad". Recordó que, al buscar un símbolo representativo, se recurrió a una carta que el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos había escrito en 1794 al marqués de Camposagrado detallando el diseño de la enseña civil con la Cruz de la Victoria sobre fondo azul.

"Ahí empezó la historia de amor de Asturias con su bandera, hace 218 años", ha evocado el mandatario, quien ha incidido en que es "mucho más que un potente reclamo visual: es símbolo de identidad y memoria colectiva que los asturianos llevan hasta los lugares más recónditos del planeta".

PARTICIPACIÓN JUVENIL

El acto institucional contó con la participación de Alicia y Antonio, dos alumnos del IES Doctor Fleming de Oviedo, quienes se encargaron de dar lectura a la histórica misiva de Jovellanos.

Asimismo, Barbón hizo entrega de la enseña autonómica a los nueve estudiantes asturianos (Aarón, Alba, Amaia, Cristina, Eloy, Martín, Olaya, Sergio y Telma) que representarán a la comunidad en la próxima edición de la Ruta Quetzal 2026, cuyo itinerario recorrerá Galicia, León y Portugal. "Llevadla con la seguridad de que, tras ella, os acompaña Asturias entera", les trasladó.

Para finalizar, el presidente animó la ciudadanía a colgar y exhibir la bandera en "balcones, ventanas, muñecas y mástiles" para celebrar un diseño "que nos identifica y nos conmueve allí donde esté", concluyendo su discurso con el lema: "En todas las ocasiones, Asturias por bandera".