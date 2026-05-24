Un estudio del IVIA y el IBMCP-CSIC impulsa una estrategia para el controlar el cotonet de Sudáfrica en cítricos

Estudio para controlar el cotonet de sudáfrica - GVA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y del Instituto de Biología Celular y Molecular de Plantas (IBMCP) del CSIC han llevado a cabo un estudio que impulsa una estrategia de control biotecnológico del cotonet de Sudáfrica en cítricos mediante RNAi, una tecnología que silencia genes esenciales de la plaga y puede favorecer estrategias más sostenibles de gestión integrada.

"Este estudio se enmarca en las prioridades del IVIA, la primera de las cuales es sin duda la sanidad vegetal, la lucha contra las plagas y enfermedades, y el desarrollo de nuevas metodologías que proporcionen a los agricultores herramientas eficaces para afrontarlas", ha señalado el director del Instituto con sede en Moncada, Alejandro Tena.

Asimismo, el director ha hecho hincapié en que "es urgente avanzar en métodos de control más selectivos, eficaces y compatibles con la gestión integrada de plagas".

La investigadora del IBMCP-CSIC, Meritxell Pérez-Hedo, ha subrayado que este trabajo "demuestra por primera vez que la tecnología de interferencia por ARN puede silenciar genes esenciales del cotonet de Sudáfrica y provocar una reducción significativa de su supervivencia".

Por su parte, el profesor de Investigación del Centro de Protección Vegetal del IVIA, Alberto Urbaneja, ha destacado que "la colaboración entre el IVIA y el IBMCP-CSIC ha sido clave para integrar capacidades complementarias y avanzar en una estrategia innovadora frente a una plaga de gran impacto para la citricultura mediterránea".

Para ello, se diseñaron moléculas de ARN de doble cadena (dsRNA) dirigidas contra genes clave relacionados con funciones vitales del insecto, como el metabolismo energético y el transporte celular, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Los resultados mostraron que varios de estos genes pueden ser silenciados eficazmente, tanto por microinyección como por ingestión oral, lo que provoca mortalidad en las ninfas del cotonet. Así, el estudio proporciona una prueba de concepto sólida para el desarrollo futuro de bioinsecticidas basados en RNAi contra el cotonet de Sudáfrica.