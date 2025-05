Barbón hace un llamamiento a la unidad de la izquierda durante la clausura del 16 Congreso de UGT

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha participado este miércoles en el acto de clausura del 16 Congreso de UGT Asturias donde ha destacado que "la realidad que nos rodea es demasiado preocupante como para ponerla en riesgo con divisiones absurdas o conflictos menores".

"La izquierda necesita unidad y fuerza social porque la reacción acecha. Hacerle el juego a la derecha por acción u omisión es un riesgo demasiado elevado", ha dicho Barbón.

Barbón ha asegurado que es "un orgullo militar en una organización como UGT" y más en estos momentos. "Vengo del Parlamento donde nuevamente se ha atacado a las organizaciones sindicales y en especial hoy a UGT, por eso os digo que hay que estar muy orgulloso de militar en esta organización", dijo.

Durante su intervención Adrián Barbón ha contrapuesto las políticas desarrolladas por su gobierno progresista con las del PP y ha asegurado que a "Asturias le sienta bien el gobierno de progreso".

Ha lamentado la oposición que está haciendo la derecha y la "extrema derecha" y ha afeado que las estén dispuestas a "utilizar todo para el desgaste político.

"A mí no me importa, o me importa poco, que me critiquen. Entiendo que me echen en cara los errores o que me pidan más y mejores resultados. Pero otras actitudes me resultan casi incomprensibles. No entiendo que nunca se alegren de los buenas noticias; es como si les molestase que se reduzca el paro, crezca el empleo o se concreten inversiones. No entiendo, por ejemplo, que cuestionen la creación de una Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, cuando está fuera de duda que la ciencia y la innovación son puertas al futuro", dijo Barbón.

Ha añadido que, de cualquier modo lo que "le decepciona profundamente es que hayan demostrado que están dispuestos a utilizar el dolor como herramienta de desgaste político".

"Vosotros decidisteis aplazar este congreso cuando ocurrió la tragedia de Cerredo, el caso Blue Solving. Desde el primer minuto, este gobierno promovió una triple investigación judicial, técnica y administrativa. A la derecha no le vale ninguna. Es como si no existieran", dijo.

El presidente asturiano, que ha mostrado su apoyo a UGT al solicitar el mantenimiento de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, también ha repasado los datos de empleo en el Principado, incidiendo en además en como "la ciencia y la innovación se han convertido en señas de Asturias".