Barbón ironiza sobre la posible alianza electoral PP-Foro: "¡Que vivan los novios!"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, atiende a los medios en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha referido este miércoles a la posible alianza electoral entre PP y Foro Asturias de cara a las próximas elecciones, asegurando que "ese matrimonio ya está hecho" y por tanto sería "la reboda". "¡Que vivan los novios!", ha ironizado.

En unas declaraciones a los medios, el líder del Ejecutivo autonómico se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, sobre esta posible coalición. Considera Barbón que tanto PP como Foro han decidido hacer pública esta posibilidad para "animar un poco el cotarro" después del debate de Orientación Política de la pasada semana.

"El debate les salió tan francamente mal, se hincharon tanto, que al final aquello deshinchó como un globo", ha valorado, asegurando que la decepción fue "total" tanto en el propio PP como en la sociedad asturiana, después de que PP y Foro prometiesen plantear un proyecto alternativo al socialista.

A este respecto, Barbón ha criticado las propuestas lanzadas por el PP en el debate, asegurando que se reducen a una ley de vivienda que "defiende la vivienda como un negocio" y a la petición de retirar la reforma fiscal del Gobierno asturiano que "favorece a las familias de clase media y trabajadora".

El presidente ha defendido que la reforma fiscal rebaja el IRPF a familias que cobran menos de 35.000 euros y solo lo sube a quienes ganan más de 175.000 euros. "Me pide que retire esa reforma para poder hablar del presupuesto", ha criticado.