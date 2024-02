Barbón justifica la reestructuración del gobierno: "¿Acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?"

El presidente asturiano evita desvelar el nombre de la persona que asumirá la nueva viceconsejería de Derechos Sociales y Bienestar



OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la sede de Presidencia para dar cuenta de su decisión de remodelar el Gobierno. La hasta ahora viceconsejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, hasta ahora dependiente de Presidencia, pasará a convertirse en consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte.

"¿Acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?", ha preguntado Barbón, en referencia a las críticas de quienes hablan de que se han fusionado dos áreas que no tienen mucho que ver.

"¿Acaso la cultura no afecta a los mayores? ¿O el deporte no afecta también a las personas mayores? ¿Acaso, en este sentido, la cultura no debe de garantizarse el acceso a la misma por parte de jóvenes o de adolescentes?", ha añadido.

Así, Barbón ha hablado también de otras consejerías en las que también conviven áreas diversas, como turismo con estrategia digital, o ordenación del territorio con derechos Lgtbi.

Barbón ha sido preguntado por los periodistas por si no hubiera sido mejor aumentar el número de consejerías para así dedicar una específicamente a Cultura y Deporte. En este sentido, el dirigente asturiano ha explicado que eso no podía hacerlo por que el pacto de gobierno entre PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS estipula que tienen que ser diez las consejerías del Gobierno asturiano.

La actual consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, pasará ahora a ser senadora por designación autonómica. Barbón le ha agradecido el trabajo realizado.

Además ha explicado que la nueva consejería de Vanessa Gutiérrez contará con una viceconsejería de Derechos Sociales y Bienestar. Cuando le han preguntado sobre la persona que estaría al frente de ese departamento, Barbón ha evitado desvelar el nombre.

En la línea de lo que explicó este lunes, Barbón ha dicho que con la estructura actual con Cultura con rango de viceconsejería se estaban encontrando con problemas, porque se dudaba de la conveniencia de que participasen en conferencias sectoriales o en patronatos de determinadas fundaciones. Con la nueva estructura confía en superar esos obstáculos.

"Aquí todo el mundo está en examen continuo", ha señalado Barbón, insistiendo en que él es el "director de orquesta" a la hora de realizar cambios con "valentía", dado que Asturias "se ha acostumbrado desde hace varios años al continuismo".

SOCIOS DE GOBIERNO

Los socios de gobierno del PSOE en Asturias, Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, han venido criticando desde ayer que Barbón haya tomado unilateralmente la decisión, sin hablarlo en el seno del Gobierno.

A este respecto, Adrián Barbón ha dicho que al mismo tiempo que él estaba comunicando el cambio a la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, la vicepresidenta y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, llamó por teléfono para informarle de todo al coordinador de IU en Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

"El acuerdo del gobierno se basa en un número, en unos principios políticos, objetivos políticos, y, desde luego, se basa en un reparto de competencias, no en una estructura, es decir, nosotros no firmamos una estructura de gobierno, firmamos el número de consejerías, dijimos muy claro, y este fue el acuerdo, y en ningún momento IU ha planteado modificarlo, que fueran diez consejerías", ha apuntado.

OÑATE

Entre los acuerdos anunciados por Barbón este lunes también figura la incorporación del exdirector de gabinete del ministro Félix Bolaños, Rafael Oñate, como director adjunto al gabinete de Presidencia.

"Me pareció una incorporación muy potente, fichar al jefe de gabinete de un ministro viene muy bien", ha comentado Barbón, que ha dicho que sabía que Oñate se había trasladado a Asturias por motivos personales.

"Va a reforzar aún más la interlocución que ya tenemos", ha dicho en relación a las relaciones del Principado con el Gobierno central cuando ha sido preguntado por la necesidad de la incorporación.