Barbón lamenta la muerte de Maricarmen y critica los "discursos lamentables" contra ella

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón,en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha lamentado la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años de Madrid cuyo desahucio ha generado múltiples protestas, afirmando que hasta hace escasos días hubo que escuchar "discursos lamentables" sobre la mujer por su oposición a que la echaran "de la que había sido su casa durante casi toda su vida".

Barbón, en un mensaje en la cuenta social de X recogida por Europa Press, ha criticado duramente los ataques que recibió la anciana durante el proceso de desahucio, señalando que "la llamaron de todo: manirrota, caradura, aprovechada y un largo etcétera más. A una anciana de 87 años". El presidente asturiano ha expresado su profundo dolor ante esta situación, manifestando que "todo esto me duele en el corazón".

El mandatario autonómico ha vinculado el caso de Maricarmen con experiencias personales de su familia, recordando que "pienso en ella y no puedo dejar de acordarme de mi abuela Lala cuya petición expresa, de ella y mi abuelo, fue que querían morir en su casa. Como así fue". Barbón ha subrayado que Maricarmen también lo quería pero "se lo impidieron".

Maricarmen falleció este miércoles en el hospital tras ser ingresada cuando fue desahuciada de su vivienda, donde había residido durante casi toda su vida. El caso ha generado una importante movilización social en defensa de la anciana y contra el procedimiento de desahucio.

Barbón ha concluido su mensaje pidiendo un cambio en los valores de la sociedad: "Ojalá nuestra sociedad vuelva a ser plenamente humanista y sienta como propio el dolor de las demás personas, especialmente las más vulnerables". El presidente ha cerrado su intervención con un "Descansa en Paz, Maricarmen".