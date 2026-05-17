Barbón lamenta que el PP asturiano y Queipo defiendan a Ayuso en lugar de a los asturianos

Archivo - Álvaro Queipo e Isabel Díaz Ayuso, en Fitur - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a referirse este domingo a lo que ha considerada "una burla" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, hacia Asturias y ha lamentado que ante esta burla el PP de Asturias y su presidente Álvaro Queipo hayan decidido defender a Ayuso frente a la defensa de Asturias.

"Resulta que tuvo --Álvaro Queipo-- una oportunidad magnífica de situarse en la defensa de los intereses de Asturias y no lo hicieron. Mientras Queipo y el PP en Asturias defienden a Ayuso, nosotros defendemos a Asturias, y eso yo creo que es clave", dijo.

Barbón ha recordado que él no se metió en ningún momento con el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, "pese a que tiene su opinión". "No he dicho nada de ese viaje. No lo he juzgado, no he analizado el mismo, no he dicho nada. Ella se burló de Asturias al decir que la inversión, no me he metido en ningún momento que hacía México en Asturias era lo que consumía un mexicano tres días en Madrid. Eso es una burla no a mí, sino a Asturias, porque además son datos falsos", dijo Adrián Barbón.

No obstante ha considerado el presidente de Asturias que "lo lamentable de todo esto no es esta polémica, que no busca y por tanto cierra", sino que lo lamentable es "la actitud pública del PP y de su presidente, Álvaro Queipo".