Barbón llama a la acción colectiva en el homenaje a José Barreiro en Sama de Langreo: "Podemos cambiar las cosas"

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha llamado este domingo a la acción colectiva en el homenaje a José Barreiro en Sama de Langreo, vinculando el exilio del histórico dirigente socialista con los desplazamientos forzosos actuales a nivel mundial y denunciando el "genocidio" de Gaza, pero también al de Sudán, de Siria, de Ucrania y Afganistán.

Barbón ha intervenido en el acto central celebrado en las Escuelas Dorado de Sama de Langreo, destacando la figura de Barreiro como "uno de los gigantes del socialismo español y asturiano". En su discurso ha denunciado que "hay más de 120 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de las persecuciones, de los conflictos, de las violaciones de los derechos humanos, de alteraciones del orden público, y otras formas y expresiones de violencia". "Hablo del genocidio de Gaza, de Sudán, de Siria, de Ucrania, de Afganistán", ha manifestado.

El presidente asturiano ha subrayado que es "una realidad terrible y dolorosa, y una herida de tales proporciones en nuestra humanidad que no puede dejarnos indiferentes". Por ello, ha insistido en la necesidad de "actuar" frente a estas realidades. "Debemos de ser conscientes de que podemos cambiar las cosas desde la acción colectiva y desde cada una de nuestras acciones individuales", ha afirmado, recordando unas palabras de José Barreiro: "Un pequeño grano de arena es suficiente para producir una inmensa catástrofe o el acontecimiento más venturoso".

El acto de homenaje al histórico dirigente socialista en el exilio durante el franquismo ha sido enterrado este sábado en Sama de Langreo, cincuenta años después de su fallecimiento en Chaum (Francia). Un acto que ha sido definido por Barbón como "una reparación histórica" y un compromiso con "la lucha por la humanidad", reivindicando el legado de una generación de exiliados "condenados al destierro por una dictadura cruel". "Sus palabras y enseñanzas siguen vivas", ha dicho.

Barbón ha subrayado la trayectoria de Barreiro como vicesecretario general del Partido Socialista durante 17 años, recordando que "dimitió en 1967 para favorecer un proceso de renovación". El dirigente socialista ha puesto en valor el compromiso de Barreiro con la solidaridad y la conexión de los asturianos en el exilio, describiendo la Comisión Socialista Asturiana como un proyecto que trabajaba "por el valor de lo común".

AVANCE DE LA EXTREMA DERECHA

El presidente de la Fundación, Jesús Sanjurjo, quien ha reivindicado el legado de Barreiro, que "ha vuelto a su casa, por eso es un día muy especial para las organizaciones socialistas"; ha destacado la importancia de recuperar la memoria de los socialistas del exilio. "Con el retorno de Barreiro saldamos una deuda con él y con muchos socialistas asturianos que no pudieron volver en vida a su tierra", ha afirmado.

Sanjurjo ha realizado un pormenorizado repaso por la trayectoria vital de Barreiro, destacando su compromiso con los ideales socialistas, su honestidad y su defensa de la democracia. En su intervención, ha lanzado un mensaje especialmente dirigido a las juventudes socialistas, a quienes ha instado a "reconectar a la juventud española con los ideales de democracia y progreso". "Nos gustaría que las juventudes socialistas pudieran volver a tener un papel importante", ha manifestado, advirtiendo sobre el avance de la extrema derecha entre los sectores más jóvenes.

El presidente de la Fundación José Barreiro ha analizado la situación actual y ha señalado que, aunque las encuestas muestran un importante apoyo a la extrema derecha entre los jóvenes, "también es verdad que a no mucha distancia la segunda opción es la opción socialista". Por ello, ha instado a los jóvenes socialistas a "invertir esa situación" y comprometerse con "los ideales de avance social, de compromiso con la libertad y la justicia social".

Sanjurjo ha concluido su intervención afirmando que "hoy es un día grande para los que sentimos que una vida dedicada a la buena política merece la pena".