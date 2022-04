Barbón a Mallada: "Usted demuestra que no ha gobernado nunca ni está preparada para gobernar"

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) - OVIEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha replicado este miércoles a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que sus palabras sobre cómo impactarán en los presupuestos las recaudaciones extraordinarias por la inflación demuestran que "no ha gobernado jamás en su vida, ni está preparada para Gobernar".

"Una persona que hubiese gobernado, bien un ayuntamiento o una administración autonómica sabe que esos ingresos extraordinarios que usted dice se van a producir, no impactarán en las cuentas públicas, es decir no se van a recibir hasta 2024", ha dicho Barbón, que ha indicado que Mallada con sus palabras "demuestra que no está preparada para Gobernar".

Barbón ha vuelto a responder este miércoles en el Pleno a varias preguntas de la oposición sobre las consecuencias de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y de la subida de precios, entre ellas la del PP, y ha indicado que la mejor solución para frenar la deriva inflacionista pasa por el control de los precios de la energía sacando al gas del sistema de precios.

También ha afeado al PP que ahora habla de un fondo de 100 millones como respuesta para todos y cuando ese fondo se propuso y aprobó para hacer frente a la pandemia del Covid los 'populares' votaran en contra. En este sentido ha acusado a Mallada de confundir oposición con decir no a todo y se ha preguntado que más tiene que pasar para que el PP arrime el hombro.

Barbón ha animado al PP a defender la democracia interna en su partido y que vea si los militantes del PP la apoyan o no. Ha recordado que al PSOE siempre le ha sentado bien gustado esa democracia.

"Espero que del nuevo estilo que parece va impulsar Feijóo se le pegue a usted un poco, al menos ahora que son todos de Feijóo", ha indicado Barbón.

Desde el PP, Teresa Mallada, ha preguntado al presidente si cree que las medidas que han adoptado el Gobierno de España y el de Asturias está sirviendo para controlar la difícil situación económica por la que estamos atravesando.

La portavoz del PP ha indicado que lo que no se puede es echar la culpa de todo al conflicto de Ucrania como hace Pedro Sánchez y ha indicado que esa deriva inflacionista es consecuencia de los errores del Gobierno estatal. Ha vuelto a indicar que una baja de impuestos es lo que le reclaman todos los ciudadanos.

A juicio de Mallada la situación económica asturiana está aún más agravada por la falta de reacción del Gobierno de Barbón al que ha recordado que gracias a la inflación van a recaudar 100 millones más y ha insistido en reclamar que baje ya el IRPF y deje de anteponer la ideología a los intereses de los asturianos.

Teresa Mallada ha criticado que como únicas medidas el Gobierno asturiano proponga anticipos de pagos al sector primario que son una incongruencia con todo lo que llevan haciendo desde el inicio de legislatura.

Respecto a la revisión de tasas, recuerda Mallada que ya en 2020 Barbón prometió esa revisión por lo que sus palabras son "una tomadura de pelo".

"Ni presiona al Gobierno central ni toma medidas eficaces", ha indicado Mallada, que ha vuelto a reclamar a Barbón una bajada de impuestos porque "eso es lo que le reclama la ciudadanía".