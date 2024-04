Barbón: "Al ministerio de Transportes le pedimos hechos, el tiempo de las palabras ya pasó"

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que al ministerio de Transportes le pide "hechos, no palabras". "El tiempo de las palabras pasó. El tiempo de las declaraciones políticas finalizó. Es el tiempo en el que hay que aplicar hechos. Y, por tanto, lo que vamos a pedir en todos los proyectos es planificaciones realistas, compromisos claros de financiación y datos concretos", ha indicado Barbón.

Barbón respondía así a la pregunta del portavoz del PP, Álvaro Queipo, que le ha preguntado qué garantías le pedirá el Gobierno del Principado al Ministerio de Transportes para evitar nuevos engaños que afecten a Asturias.

El presidente ha indicado que mientras el líder del PP se sitúa "en la Cofradía del lamento, él lo está en la de la exigencia" y ha replicado a Queipo que el Pleno sobre infraestructuras fue el "viacrucis particular de Queipo" por "el repaso que le pegó el consejero de Fomento".

Ha indicado Adrián Barbón que ninguno de los ministros de Fomento de los sucesivos Gobiernos, bien del PP o del PSOE "ha cumplido con Asturias como Asturias se merece" y ha replicado a Queipo que la diferencia es que el Ejecutivo del Principado que preside "puede decir primero Asturias, porque se enfrentan a ministros de su propio signo en defensa de los intereses de esta tierra".

"Cuando ustedes estaban en la oposición, jamás alzaron la voz en defensa de Asturias. El silencio siempre ha sido su bandera, señor Queipo, siempre", ha indicado Barbón.

Sobre la paralización del proyecto del Vial de Jove Barbón indicó que cuando leyeron el informe sobre la misma la propia consejera de Transición Ecológica, "que es ingeniera, dijo, simplemente, con lo que pone en la primera línea, todo el proyecto se cae" y ha añadido que "da la casualidad que los mismos que dieron de paso o querían dar de paso el Vial de Jove son los mismos de lo del nudo de Serín".

"Por eso yo digo que se busquen y se depuren las responsabilidades, porque yo quiero saber quién dio de paso y quién validó ese proyecto", ha dicho Barbón.

QUEIPO OFRECE UN FRENTE COMÚN

Por su parte Álvaro Queipo se ha referido a los "constantes engaños" de Transporte, con especial mención al Vial de Jove, cuya paralización se conoció al día siguiente del pleno monográfico de infraestructuras en el que se abordó la reprobación del ministro Óscar Puente.

"Sabía usted hace 15 días, en el pasado pleno sobre infraestructuras, que el Ministerio iba a paralizar el proyecto del Vial de Jove", le ha preguntado el portavoz del PP, que ha indicado que si no lo sabía esto sería una muestra más de que el Principado cuenta con un presidente del gobierno que o pinta nada, no se entera de nada, y que no consigue nada para Asturias", ha dicho Queipo.

También se ha referido a la paralización de las obras del nudo de Serín, del que "supuestamente Barbón también se enteró por la prensa" y ha indicado que a estas alturas "ya estamos en el punto de hablar de un escarnio a este país".

Por ello Queipo ha propuesto a Barbón "aparcar diferencias" para poder construir un frente común en defensa de Asturias. "Depende de lo que usted quiera hacer. Yo le propongo que en los próximos días nos convoque a los grupos parlamentarios para, junto al Ayuntamiento de Gijón construyamos ese Frente Común. Que sea usted quien lo lidere, no hay ningún problema por ello, y sepa que el Partido Popular vamos a estar ahí, si ustedes quieren. Creo que Gijón y Asturias lo merecen", ha manifestado el portavoz del PP.