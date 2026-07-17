Barbón no ve delito en las causas abiertas contra Begoña Gómez y asegura que ve "muy forzado" el proceso

Archivo - La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que es "incapaz" de apreciar delito en las causas abiertas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha asegurado que ve "muy forzado" el proceso.

Barbón ha hecho estas consideraciones en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia asturiana, donde, ante preguntas de los periodistas acerca de la decisión de la Audiencia de Madrid que avala la continuidad de la causa, ha asegurado que "por más que examina" en términos jurídicos las causas abiertas contra la mujer de Pedro Sánchez, es "incapaz" de ver delitos de malversación o tráfico de influencias.

A su juicio "está claro" que todo gira en torno a una Cátedra que "cumplió con su misión" y en la que "no hay enriquecimiento injusto de la persona", porque "la malversación la cometen principalmente las autoridades o funcionarios públicos". En caso de un "particular" el delito tiene que tomar una derivada "muy determinada". Es por ello que le parece "muy forzado" la supuesta malversación de patrimonio público que menciona la Audiencia en lo relacionado con la "utilización para fines privados de su asistente personal".

"¿Cómo se puede presuponer que, porque alguien sea familia mía, ya está haciendo tráfico de influencias?", se ha preguntado el presidente asturiano, para después asegurar que está soltero y que está planteándose "no casarse en la vida" mientras sea político porque "esa persona siempre va a estar potencialmente enjuiciada por un delito de tráfico de influencias". "De verdad, ¿dónde está el tráfico de influencias?, yo no lo veo, y no por razones políticas, sino por razones jurídicas, que es como me gusta analizar los temas", ha zanjado.

Por otro lado, y preguntado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía española, el presidente asturiano ha asegurado que no la ha leído, pero ha asegurado que "es cierto que la Barcelona y la Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la de 2017". "Se está recomponiendo el reencuentro y la convivencia, es innegable", ha asegurado.