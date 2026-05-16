Barbón participa en la Comida en la calle de Laviana y destaca el éxito de público con más de 2.800 asistentes

El presidente Adrián Barbón durante la celebración de la Comida en la Calle de Laviana. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado hoy el poder de convocatoria de la Comida en la Calle de Laviana, una fiesta que ha reunido a cerca de 2.800 personas y a la dijo que "iba como presidente, pero, sobre todo, como un lavianés más".

"Somos muchos los que vamos a participar en esta comida en la calle, que es un evento festivo de primera magnitud y que responde, además, al carácter de Laviana, que en días como hoy demuestra que acoge", indicó.

Barbón valoró el trabajo que realiza la Asociación Amigos del Descenso, que es "fundamental en el mantenimiento de la fiesta más importante que tiene Laviana: el Descenso Folclórico del Nalón", y para cuya celebración sirve de apoyo el evento de hoy".

Reconoció también la labor del Ayuntamiento de Laviana, "porque sin su apoyo y su colaboración esto no podría ser posible".