Barbón pide concentrar el voto de izquierdas en el PSOE para evitar que Vox logre su segundo escaño en Asturias

El presidente Adrián Barbón interviene en un acto en Valdés. - PSOE

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha advertido este lunes de que el tercer escaño del PSOE por Asturias en el Congreso se encuentra en juego frente al segundo diputado de Vox y ha pedido a los votantes de izquierdas que concentren su voto en la candidatura socialista para garantizar que se traduzca en representación parlamentaria.

Durante un acto de campaña en Valdés, Barbón ha acusado a "las terminales mediáticas de la derecha" de difundir el mensaje de que el tercer escaño socialista ya está asegurado para provocar que parte del electorado de izquierdas opte por otras candidaturas.

"Para que no haya ninguna duda", ha reclamado, "la única garantía en Asturias de que un voto a la izquierda se va a transformar en diputados es votar la candidatura del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso y votar Senado de Progreso en el Senado".

Barbón ha recordado además que en las elecciones generales de 2023 la suma de los votos de las formaciones de izquierdas fue superior a la de PP y Vox en Asturias, pero, según ha señalado, la izquierda obtuvo menos diputados y senadores. A su juicio, esto demuestra la importancia de "dirigir el voto" en unas elecciones generales.

"NO TODOS LOS POLÍTICOS SOMOS IGUALES"

El dirigente socialista ha defendido durante su intervención que las elecciones no se reducen a una cuestión de partidos o candidatos, sino que también se dirime el modelo de sociedad y de políticas públicas.

En este sentido, ha rechazado el mensaje de que "todos los políticos somos iguales" y ha reivindicado una política basada en el "humanismo" y en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Barbón ha contrapuesto este modelo a quienes, según ha señalado, consideran que "el triunfador triunfa y el que pierde, pierde", y ha citado como ejemplos las pensiones, el salario mínimo y la vivienda.