Barbón pide que el 8 de septiembre sea un día de concordia y hermandad

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha abogado este viernes, en la entrega de las Medallas de Asturias, por aparcar las diferencias y los enfrentamientos. "Apelo al diálogo con voluntad expresa de acuerdo", ha dicho Barbón, que ha pedido que el Día de Asturias sea un día de concordia.

"Quiero que el 8 de septiembre sea lo que debe ser, un día de hermandad, entendimiento, orgullo de identidad y afirmación colectiva. Un día de concordia y para la concordia de Asturias", ha dicho Barbón.

El presidente ha indicado que los protagonistas son los que reciben las medallas: Luis Fernández Vega, María Teresa Álvarez, Xosé Lluis García Arias, Laura González y José Andrés y los hijos predilectos: Antonio Suárez, Ángeles Flórez Maricuela, y a Ana Cristina Tolivar Alas. También ha tenido palabras de agradecimiento para Juan Ramón Lucas, nombrado hijo adoptivo.

"Sois los protagonistas de esta celebración institucional, del mismo modo que el pueblo de Asturias es el protagonista indiscutible del 8 de septiembre. Porque no lo olvidéis. Este es el acto institucional del Día de Asturias en el que todos tenemos espacio: hombres y mujeres, mayores y jóvenes, creyentes de múltiples religiones o no creyentes. Aquí no sobra ni se expulsa a nadie. Somos fiel reflejo de lo que es Asturias: plural, diversa, abierta y con futuro", ha dicho Barbón.

Barbón decía estas palabras después de la polémica por la homilía pronunciada esta mañana en Covadonga por el Arzobispo Jesús san Montes, que ha despertado numerosas críticas desde el Gobierno y el grupo socialista.

El presidente asturiano ha indicado que desde que asumió la presidencia del Principado en 2019, ha procurado alejar este acto del ruido, "del fragor cotidiano de las desavenencias, las tensiones y la crispación" porque siempre ha entendido que "el Día de Asturias debe situarse muy por encima, prendido en la realidad pero preservado del partidismo y las banderías de quienes quieren imponer sus opiniones o posiciones".

Una vez más, Adrián Barbón ha apelado al diálogo "con voluntad expresa de acuerdo". "No lo digo por quedar bien. Como presidente del Principado, lo defiendo por razones prácticas. Necesitamos la mayor unión posible para hacer valer nuestros intereses. La mayor unión entre nosotros y la mayor unión, también, con todas las administraciones que comparten similares necesidades y planteamientos", ha dicho.

También ha pedido hacer con las palabras y el trabajo que Asturias sea un refugio, un oasis que destierre la crispación y la política tóxica. "Así ganaremos todos en entendimiento, colaboración y estabilidad. No hay duda posible: a Asturias el consenso le sienta muy bien", ha dicho.