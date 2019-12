Barbón: El Principado es un gran lugar para invertir y un excelente sitio para vivir

Publicado 12/12/2019 21:02:52 CET

OVIEDO, 12 Dic.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este jueves "orgulloso" de afirmar que la comunidad "es un gran lugar para invertir y un excelente sitio para vivir" durante la clausura de los 'XVIII Encuentros Empresariales Asturias, un lugar para invertir'.

Asturias, dice, "asegura calidad de vida". De este modo, ha apelado "seriamente a la responsabilidad de toda la sociedad" porque, argumenta Barbón, "la tarea de construir y ofrecer lo mejor de Asturias no descansa solo sobre el gobierno y las demás administraciones públicas. Compete a la sociedad entera".

"Nunca se me ocurriría pregonar lo contrario. No sólo por la precaución de no arrojar piedras sobre mi propio tejado -una cautela de mero sentido común muy aconsejable-, sino porque realmente pienso que merece la pena invertir en el Principado", ha remarcado.

Igualmente, durante su intervención, el líder del Ejecutivo autonómico ha incidido en la "riqueza natural" del Principado, sus servicios públicos y la proximidad y buen tamaño de las grandes ciudades asturianas, al tiempo que los pueblos y villas "cuentan con una buena dotación de equipamientos". "La red de infraestructuras, ya una malla densa, mejorará notablemente en 2021, cuando entre en servicio la variante de Pajares", ha añadido.

Y es que, según Adrián Barbón, Asturias "no sólo ofrece tejido y cultura industrial, mano de obra cualificada junto con programas de apoyo a las pyme; no sólo cuenta con compañías líderes a nivel mundial, un ecosistema innovador con centros de I+D+i que son referentes internacionales, una potente Universidad y dos puertos competitivos".

"El atractivo económico y la fortaleza social no caminan desparejados, sino al compás, como deben hacerlo en una sociedad avanzada. Nosotros no podemos ni debemos competir a fuerza de rebajas de sueldos y saldos fiscales, ese no es nuestro rumbo. No quiero una Asturias con grandes facilidades para la pujanza empresarial pero paupérrima en su dotación social, ni, a la inversa, una comunidad que se olvide de facilitar e impulsar la iniciativa privada. Ambas deben ser compatibles", ha apuntillado.

Respecto al futuro de la comunidad, el presidente se ha mostrado optimista: "Si puedo afirmar que pese a los desafíos que conlleva la transición ecológica, pese al cambio del paradigma económico, la industria asturiana saldrá bien parada. Bien, pues la respuesta es positiva. Sí, Asturias va a salir bien y va a ganar el futuro. Es lo que creo y quiero. Por lo que debemos trabajar todas y todos".

Además, ha comentado que desde los años 80 y pese a las reconversiones vividas, Asturias ha demostrado talento "no sólo para atraer inversiones, sino para mantenerlas". "Después de Madrid y Cataluña, somos la tercera comunidad con mayor permanencia y fidelidad de inversión extranjera", ha destacado, concretando que en Asturias "se contabilizan unas 160 empresas con capitales de otros países, mayormente del sector industrial y de servicios, que representan, respectivamente, un 49 y un 47% del total". "En cuanto a inversión productiva extranjera, sólo nos superan Madrid, Cataluña y el País Vasco", ha dicho.