El presidente Adrián Barbón, en una imagen de archivo - PSOE

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes al debate electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP). El dirigente asturiano ha dicho que se vieron dos estrategias "muy diferentes".

En unas declaraciones a los periodistas en Laviana, el mandatario asturiano considera que Feijóo buscó un tono para retener votos que se le están yendo a la 'extrema derecha'. "Era un mensaje dirigido a esos votantes que van a votar Vox", ha señalado Barbón en relación a la estrategia de Feijóo en el debate.

En cualquier caso, Barbó ha restado importancia al debate entre Sánchez y Barbón. "A mí que me gusta la comunicación política hace muchos años, y los debates generalmente sirven para movilizar más bien poco. Yo creo que la sociedad se está movilizando por otros motivos. La derecha y la extrema derecha estaban hipermovilizadas", ha apuntado.

Pero el dirigente socialista ha afirmado que la izquierda también se está movilizando desde que Sánchez convocó elecciones. Ha indicado que las últimas encuestas reflejan una mejora del PSOE. "Yo lo que creo es que el debate en sí, lo único que hace es activar lo que ya está", ha dicho, insistiendo en que su celebración "no mueve gran cosa" en su opinión. Por ello, a Barbón no le preocupa especialmente quién ha ganado el debate, sino qué políticas ganarán a partir del 29 de noviembre. "A mí lo que me preocupa es si los pensionistas van a ganar el 29 de noviembre y a partir del 29 de noviembre va a haber un gobierno que le suba las pensiones a esos 275.000 asturianos y asturianas que cobran una pensión, si su pensión va a subir de acuerdo al IPC o no va a subir de acuerdo al IPC, incluso se van a privatizar las pensiones", ha comentado.

"¿Van a ganar los pensionistas o va a haber un gobierno que les recorte las pensiones? ¿Va a haber jóvenes y mujeres que vean cómo su salario mínimo sube? ¿O va a haber un gobierno que diga que no lo va a subir más en tanto en cuanto la patronal no diga que suba? ¿va a haber un gobierno que apueste por la vivienda como derecho o la vivienda como negocio? Eso es a mí lo que me importa", ha concluido Barbón.

El dirigente asturiano ha realizado estas declaraciones a los periodistas en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, en el marco de su asistencia al acto de conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia y del vigésimo aniversario de la creación de los grupos de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de Laviana. También ha estado presente la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, y la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande.